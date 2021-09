Logitech Logi Dock All-In-One

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Logitech upraszcza miejsce pracy i poprawia jakość spotkań wideo dla pracujących zdalnie i hybrydowo, wprowadzając Logi Dock, stację dokującą typu "All-In-One" z funkcją sterowania spotkaniami za pomocą jednego przycisku i wbudowanym zestawem głośnomówiącym. Urządzenie jest certyfikowane przez Google Meet, Microsoft Teams i Zoom. Za sprawą Logi Dock, firma Logitech oferuje jedno rozwiązanie, dzięki któremu ułatwia konfigurację biurka oraz pozwala indywidualnie aranżować przestrzeń do produktywnej pracy. Jest to szczególnie ważne w przypadku, gdy firmy przechodzą na stały tryb pracy hybrydowej.







Aż 77% respondentów uważa, że bałagan na biurku wpływa na ich produktywność, dlatego Logi Dock został zaprojektowany, aby zmniejszyć ilość kabli na biurku poprzez zapewnienie jednego punktu połączenia dla urządzeń stacjonarnych. Logi Dock łączy do pięciu urządzeń peryferyjnych USB i do dwóch monitorów. Jednocześnie oferuje funkcję ładowania laptopa do 100W. Jedno połączenie kablowe z Logi Dock do laptopa eliminuje nadmiar kabli, kluczy sprzętowych i niepotrzebnych ładowarek, zapewniając czystsze, lepiej zorganizowane miejsce pracy.



Stacja dokująca Logi Dock integruje się z intuicyjną aplikacją Logi Tune, która pomaga kontrolować i dostosowywać działanie osobistych urządzeń do współpracy dostarczanych przez Logitech. W połączeniu z integracją kalendarza z aplikacją Logi Tune stacja dokująca Logi Dock zapewnia przypomnienie, poprzez wbudowaną diodę, o zbliżającym się rozpoczęciu spotkania oraz intuicyjne przyciski umożliwiające dołączanie, wyciszanie, włączanie/wyłączanie kamery i kończenie połączeń, dzięki czemu spotkania przebiegają bezproblemowo.



Produktywna współpraca w dużej mierze zależy od wysokiej jakości dźwięku, stąd Logi Dock jest wyposażony w system dźwiękowy, spełniający wymogi korporacyjne. Użytkownicy mogą korzystać z zestawu głośnomówiącego z redukcją szumów, a w przypadku prywatnych rozmów automatycznie przełączać dźwięk na bezprzewodowy zestaw słuchawkowy Zone Wireless lub słuchawki douszne Zone True Wireless. Po zakończeniu spotkania, użytkownicy mogą przełączyć się na muzykę z potężnego, doskonale dostrojonego głośnika Logi Dock.



Logi Dock jest dostępny w dwóch kolorach: grafitowym i białym (grafitowy tylko dla Microsoft Teams). Łatwa w konfiguracji stacja dokująca będzie certyfikowana do współpracy z wiodącymi platformami wideo konferencyjnymi, zapewniając sterowanie spotkaniami za pomocą jednego przycisku i dźwięk klasy korporacyjnej. W dzisiejszym i przyszłym świecie pracy zdalnej i hybrydowej, Logi Dock przekształca każdy osobisty pulpit, prywatne biuro lub salę konferencyjną w idealną przestrzeń roboczą dla lepszej i bardziej produktywnej pracy.



Cena i dostępność

Cena i dostępność

Logi Dock będzie dostępny na całym świecie zimą 2021 roku, a jego sugerowana cena detaliczna to 399 USD.





































Źródło: Info Prasowe / Logitech