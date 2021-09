NZXT prezentuje mikrofon USB Capsule

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

NZXT Capsule to mikrofon o charakterystyce kardioidalnej, który skupia się na zapewnieniu wysokiej jakości dźwięku przy jednoczesnym minimalizowaniu odgłosów tła. Sprzęt został zaprojektowany z myślą o postawieniu na biurku i jednokierunkowym zbieraniu dźwięków. Ma oferować najlepsze brzmienie od razu po wyjęciu z pudełka, bez potrzeby korzystania z dodatkowego oprogramowania. Mikrofon NZXT Capsule ma tym samym pozwalać na czystą, wyraźną komunikację zarówno podczas intensywnych sesji gamingowych, jak i podczas streamingów, przy zachowaniu najlepszego brzmienia.







Oddzielnie sprzedawane będzie ramię Boom Arm stworzone z myślą o mikrofonie NZXT Capsule. Jego konstrukcja pozwala na proste odłączenie urządzenia od podstawy USB i zamontowanie go na wysięgniku.



Mikrofon NZXT Capsule trafi do sklepów w ciągu kilku najbliższych tygodni. Za urządzenie trzeba będzie zapłacić około 500 PLN. Opcjonalne ramię Boom Arm wyceniono z kolei na niecałe 400 PLN.





W ramach podsumowania producent wymienia najważniejsze zalety mikrofonu NZXT Capsule:

• Stworzony dla graczy - Jednokierunkowa, kardioidalna charakterystyka zapewnia minimalizację odgłosów tła. Całość jest dostrojona do mowy w środowisku gier i ma optymalizować czystość i wyrazistość głosu w trakcie rozgrywki.

• Wysoka jakość audio - Zastosowany konwerter analogowo-cyfrowy ma zapewnić jakość głosu na najwyższym poziomie spośród uczestników gry lub streamingu.

• Prosty i wytrzymały - Bez śrubek, podkładek i kłopotliwego montażu na opcjonalnym wysięgniku. Wewnętrzny system amortyzacji ma minimalizować ryzyko upadku sprzętu na biurko w trakcie rozgrywki.





































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia