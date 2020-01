Lenovo ThinkPad X1 - składany laptop i PC w jednym...

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Podczas targów CES 2020 firma Lenovo zaprezentowała szczegółowe informacje o przełomowym, składanym komputerze ThinkPad X1 Fold. Ten rewolucyjny produkt, łączy w sobie efektywność laptopa z mobilnością smartfona i przeistacza się w różnych trybach pracy z niewielkiego urządzenia w całkowicie płaski wyświetlacz o przekątnej 13,3 cala. Zbudowany z lekkich stopów metali oraz włókna węglowego i schowany w luksusowym skórzanym etui o formacie folio X1 Fold zapewnia wytrzymałość i niezawodność, jakiej użytkownicy oczekują od każdego ThinkPada. Ten zawsze połączony z siecią komputer został opracowany wspólnie z firmą Intel i działa z procesorem Intel Core z Intel Hybrid Technology, a na rynku pojawi się w połowie roku 2020, początkowo z systemem Windows 10.







Z myślą o lepszej funkcjonalności składanego komputera Lenovo planuje w dalszej przyszłości oferować ThinkPad X1 Fold z systemem Windows 10X. Ponadto opcjonalna łączność 5G będzie umożliwiać nowe sposoby pracy w dowolnym miejscu i każdej chwili.



Po rozłożeniu, ważący kilogram X1 Fold doskonale nadaje się do wyświetlania treści z obsługą dotykową na ekranie OLED o przekątnej 13.3 cala. W trybie poziomym, przy użyciu podpórki wbudowanej w skórzane etui użytkownicy mogą przeglądać prezentacje i dodawać do nich notatki, a także używać klawiatury Bluetooth Mini Fold Keyboard. Po złożeniu komputera, klawiatura jest chowana w środku przy użyciu magnesów i ładowana bezprzewodowo. Podczas przerwy w pracy można, np. obejrzeć najnowszy odcinek ulubionego serialu na jasnym ekranie OLED z dźwiękiem Dolby Audio. W orientacji pionowej zaś, można robić notatki lub szkicować koncepcje piórem Active Pen lub też przewijać i podpisywać dokumenty. Po rozłożeniu ekranu zupełnie na płasko można używać go jak tabletu, a po delikatnym ugięciu można używać go jak książki.



W bardziej typowym układzie laptopa można korzystać z dwóch niezależnych monitorów w celu zwiększenia efektywności pracy wielozadaniowej. Dla przykładu, użytkownik jest w stanie jednocześnie uczestniczyć w wideokonferencji oraz przeglądać i edytować prezentację na drugim ekranie. Możliwe jest również porównywanie dokumentów jeden nad drugim lub robić notatki na jednym ekranie, a na drugim przykładowo oglądać wykład. Wszystkie te czynności można oczywiście wykonywać w układzie poziomym lub pionowym.



X1 Fold doskonale sprawdza się także w środowisku biurowym. Przy użyciu złącza USB Type-C można podłączyć pełnowymiarową klawiaturę oraz mysz, a następnie szybko umieścić urządzenie w opcjonalnej podstawce ThinkPad X1 Fold Stand poziomo lub pionowo, zwiększając tym samym efektywność użytkowników.



W czasie trwających ponad cztery lata prac rozwojowych przetestowane zostały różne konstrukcje komputera X1 Fold. Finalnie, firma postawiła na proporcje 4x3 z wyświetlaczem o przekątnej 13.3 cala, aby zapewnić użytkownikom jak najlepsze wrażenia i efektywność pracy.



Zespół twórców ThinkPada współpracował niestrudzenie z inżynierami firmy Intel nad aspektami mechanicznymi i elektrycznymi zawiasu, a w ramach partnerstwa z LG Display wyznaczone zostały nowe standardy w dziedzinie doskonalenia technologii składanych ekranów. Starania te zaowocowały poniższymi innowacjami:

• Po sprawdzeniu sześciu różnych konstrukcji zawiasu oraz ponad dwudziestu ich wariantów opracowany został wieloczęściowy mechanizm zawiasu o stałym momencie obrotowym, który rozładowuje nacisk wywierany podczas składania komputera.

• Mechanizm zawiasu połączony z lekkimi stopami metali oraz płytą montażową wzmocnioną włóknem węglowym optymalizuje wrażenia wizualne po rozłożeniu na płasko.

• Wyświetlacz pOLED zastosowany w X1 Fold przeszedł wymagające testy wytrzymałości, aby spełniał kryteria użytkowe związane z trudami dnia codziennego.

• X1 Fold został poddany takim samym testom na wytrzymałość jak inne laptopy ThinkPad, a ponadto przechodzi zaawansowane próby takie jak cykl składania ekranu, obciążeniowe czy działania z piórem cyfrowym, aby spełniał wyśrubowane kryteria jakościowe firmy Lenovo



ThinkPad X1 Fold dostępny będzie w Polsce w ostatnim kwartale 2020 roku. Informacje o cenach zostaną ujawnione przed wprowadzeniem do sprzedaży.





























Źródło: Info Prasowe / Lenovo