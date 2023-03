Lenovo Yoga Pro 9i

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Zaprojektowana z myślą o zapewnieniu najwyższej jakości, linia Yoga Pro jest najpotężniejszą w całej serii Yoga. Oferując połączenie najwyższej wydajności z mobilnością, linia Yoga Pro pozwala użytkownikom tworzyć i konsumować bliskie im treści, gdziekolwiek i kiedykolwiek potrzebują. Nowa generacja posiada unowocześnioną wersję Lenovo X Power - zestaw funkcji sprzętowych i tych skupiających się na rozwiązaniach dotyczących oprogramowania, które współpracują ze sobą dla zapewnienia szybszego i płynniejszego doświadczenia z użytkowania urządzenia. Działanie Lenovo X Power jest zauważalne np. podczas renderowania materiału wideo. Użytkownicy przekonają się, że ich edycja wideo przebiega szybciej, co oznacza więcej czasu na tworzenie filmów i mniej czasu spędzonego na oczekiwaniu na finalny materiał.







Nowe urządzenia to również znaczne zwiększenie efektywności cieplnej w stosunku do poprzedniej generacji, obejmujące wzrost o 62.5%5 w 16-calowym modelu Yoga Pro 9i i ponad 25% w modelu 14.5-calowym - w obu przypadkach użytkownicy mogą doświadczyć szybszej pracy z grafiką, wideo lub renderowaniem 3D przy zachowaniu odpowiedniej temperatury urządzenia i jego cichej pracy. Lenovo X Power w połączeniu z grafiką NVIDIA, która wykorzystuje akcelerację RTX i AI w celu zwiększenia wydajności i stabilności, pozwala twórcom z łatwością korzystać z kreatywnych aplikacji wysokiej klasy.



Dodatkowo, spektakularne nowe wyświetlacze Mini LED PureSight Pro dostępne w Yoga Pro 9i (14.5" i 16", 8) oferują ostrzejsze i bardziej realistyczne wrażenia wizualne oraz niesamowitą dokładność odwzorowania kolorów. Pokrycie 100% DCI-P3 i 100% Adobe RGB oferuje większą gamę kolorów i bardziej żywe obrazy, podczas gdy opcja Mini LED zapewnia imponujące 1200 nitów jasności ekranu, umożliwiając twórcom komfortową pracę w niemal każdym środowisku, niezależenie czy jesteśmy w pomieszczeniu czy pracujemy na zewnątrz.



Zaktualizowany i dostępny w modelach Yoga Pro 9i (14.5" i 16", 8), Yoga Pro 7 (14,5", 8), Yoga Pro 7i (14,5", 8) i Yoga Slim 7 (14.5", 8) jest również nowy pakiet Lenovo Premium Suite, zestaw nowych i zaktualizowanych funkcji sprzętowych zaprojektowanych w celu zwiększenia komfortu użytkowania Yogi. Na szczególną uwagę zasługuje zmodernizowana klawiatura z 1.5-milimetrowymi klawiszami z nasadkami gwarantującymi komfort i wydajność, szybszą reakcję na stuknięcie oraz klawisze z powłoką anti-grease zapewniającą gładszy dotyk i minimalizującą pojawianie się odcisków palców lub smug. Oprócz ulepszonej klawiatury, laptopy zostały wyposażone w pakiet Lenovo Premium Suite. Posiadają także cztery mikrofony dla lepszych połączeń wideo i audio, cztery głośniki z redukcją szumów, cichsze wentylatory oraz większy gładzik dla łatwiejszego przenoszenia treści i zwiększenia komfortu codziennej pracy.



Podobnie jak w przypadku poprzedniej generacji, wszystkie laptopy Yoga są wyposażone w silnik Lenovo AI Engine+, który zapewnia użytkownikom szybkie i intuicyjne działanie z możliwością przewidywania zapotrzebowania na moc lub baterię w oparciu o to, jak twórcy korzystają ze swojego urządzenia. Częścią Lenovo AI Engine+ jest również Lenovo Intelligent Sense i Integrated Security, które pomagają utrzymać płynną, bezproblemową wydajność i lepszą ochronę laptopa oraz danych na nim znajdującym się.

















Źródło: Info Prasowe / Lenovo