ADATA idzie w zielone - nowe, ekologiczne produkty

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

ADATA wprowadza do swojej oferty linię ekologicznych pamięci masowych, których obudowy wykonane zostały przy użyciu plastiku pochodzącego z recyklingu. W związku z tym poszerza portfolio swoich produków o nowe dyski z serii “ECO”. ADATA HC300 ECO i UC310 ECO to nowości, które zostały stworzone z myślą o naszej planecie, w tzw. duchu ESG (Environmental, Social Govermance). Obudowy obu urządzeń wykonano z materiałów PCR (Post-Consumer Recycled), a więc tworzywa z recyklingowanych odpadów pokonsumenckich. Zastosowanie plastiku PCR w urządzeniach jest wyborem ekologicznym, ponieważ niweluje emisję dwutlenku węgla o 48%, a także przyczynia się do redukcji odpadów. Fakt, że materiał do ich produkcji pozyskiwany jest z jednego źródła, dodatkowo przyczynia się do redukcji śladu węglowego.







Dysk ADATA HC300 ECO ma piękną, zieloną obudowę o grubości zaledwie 10.3 mm. W szerokiej ofercie ADATA znalazły się modele o pojemności do 2 TB. Nowy dysk łączy elegancję i bezpieczeństwo – nad danymi czuwa specjalny system ochrony przed wstrząsami, redukujący możliwość uszkodzenia dysku w wyniku nieostrożnego użytkowania lub przypadkowego wstrząsu.



Pendrive USB UC310 ECO wyposażono z kolei w interfejs USB 3.2 i pojemność do 256 GB. W przypadku modelu dysku UFD producent postawił na konstrukcję obrotową, która chroni złącze USB. Zarówno HC300 ECO, jak i UC310 ECO są fabrycznie wyposażone w inteligentne oprogramowanie Backup ToGo, zapewniające planowe tworzenie kopii zapasowych i synchronizację z chmurą w czasie rzeczywistym. Ponadto, opakowania ADATA HC300 ECO i UC310 ECO wykonane są z ekologicznych materiałów z certyfikatem FSC, będącym gwarancją ograniczenia w ich produkcji emisji CO2, ścieków i energii.

























Źródło: Info Prasowe / ADATA