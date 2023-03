Sony ZV E1

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Sony wprowadza na rynek nowy aparat z pełnoklatkowym przetwornikiem obrazu i wymiennymi obiektywami ZV-E1, przeznaczony dla autorów wideoblogów, którzy pragną tworzyć lepsze materiały. Ten nowy, zaawansowany technologicznie model plasuje się na szczycie gamy aparatów Sony do vlogowania. Współpracuje z wymiennymi obiektywami Sony z mocowaniem typu E, odznacza się wysoką czułością i umożliwia nagrywanie filmowego obrazu z bogatymi przejściami tonalnymi i niskim poziomem szumu. Najmniejsze na świecie wymiary i waga oznaczają wyjątkową mobilność, co w połączeniu z wyrafinowanymi możliwościami zapewnia maksymalną uniwersalność i twórczą swobodę.







ZV-E1 to aparat zaprojektowany specjalnie do tworzenia wideoblogów. Jego pełnoklatkowy, wykonany w technologii BSI przetwornik obrazu CMOS Exmor R o efektywnej rozdzielczości około 12.1 megapiksela odznacza się wysoką czułością i niskim poziomem szumów, a ponadto pozwala nadać piękny wygląd nieostrym fragmentom obrazu. W porównaniu z poprzednim modelem nawet 8-krotnie wzrosła wydajność procesora obrazu BIONZ XR. Rezultat to lepsze działanie przy wysokiej czułości i w słabym świetle, wierne kolory i płynna gradacja. Duże ilości danych z przetwornika obrazu są przetwarzane w czasie rzeczywistym nawet podczas nagrywania obrazu w formacie 4K (QFHD: 3840 × 2160) 120p. Procesor BIONZ XR ma również duże znaczenie dla szybszego i dokładniejszego działania systemu AF. Aparat pozwala rejestrować materiał filmowy o rozdzielczości 4K (QFHD) w 10‑bitowym formacie 4:2:2, z indywidualnym odczytem wszystkich pikseli matrycy. Użytkownik może więc wykorzystać twórcze możliwości pełnoklatkowego przetwornika i nagrywać filmy w wysokiej rozdzielczości 4K bez efektu mory i postrzępionych krawędzi obiektów.



Standardowo obsługiwanym formatem zapisu jest 4K 60p. Użytkownicy serwisu Creators’ Cloud mogą dodać obsługę formatu 4K 120p i tworzyć bardzo płynne ujęcia w nawet 5-krotnie zwolnionym tempie[xii]. Nagrywanie w zwolnionym lub przyspieszonym tempie w trybie S&Q, w formacie XAVC S-I 60p z maksymalną przepływnością 600 Mb/s (4:2:2, 10 bitów, H.264, All-I), pozwala uzyskać wyjątkową jakość obrazu. Po dodaniu odpowiedniego rozszerzenia format XAVC S umożliwi rejestrację obrazu z szybkością 240 kl./s w celu pokazania dynamicznego sportu i szybkich akcji na ujęciach o rozdzielczości Full HD w nawet 10-krotnie zwolnionym tempie. Ponad 15-stopniowy zakres dynamiki tonalnej pozwala rejestrować naturalnie wyglądający obraz w różnych warunkach oświetlenia, bez utraty detali w cieniach i światłach. Standardowy zakres czułości ISO aparatu wynosi od 80 do 102 400. Podczas fotografowania można go rozszerzyć do 40–409 600, a w przypadku filmowania do 80–409 600.



Narzędzie do urzeczywistniania filmowych aspiracji

Intuicyjny w użyciu tryb „Vlog filmowy” umożliwia nagrywanie ujęć, które mogłyby pochodzić z filmu fabularnego. Dostępne w tym trybie ustawienia „Wygląd” i „Nastrój” pozwalają nadać vlogowi wygląd produkcji filmowej i dostosować jego klimat do sceny i własnego zamysłu twórczego. Ustawienia z grupy „Wygląd” zapewniają naturalne tony ze środka skali, łagodne kolory i atrakcyjne światła niezbędne do uzyskania filmowego wyglądu i wzbogacenia odcieni karnacji. Ustawienia „Nastrój” służą do wzmacniania określonych kolorów, a „Szybkość przejścia AF” pozwala wybrać szybkość przenoszenia ostrości z obiektu na obiekt. Do stworzenia kinowego klimatu przyczynia się dodatkowo odtwarzanie w tempie 24 kl./s i użycie panoramicznych proporcji Cinemascope (2.35:1) z czarnymi pasami u góry i u dołu obrazu.



Produkcję materiału o filmowym wyglądzie ułatwia również technologia S-Cinetone. Pochodzi ona z kamer Sony Cinema Line i zapewnia naturalne tony ze środka skali, niezbędne do uzyskania zdrowego wyglądu skóry. Nadanie określonego klimatu zdjęciom i filmom rejestrowanym przez aparat umożliwiają nowe ustawienia „Twórczy wygląd”. Fabrycznie zaprogramowanych jest 10 takich ustawień. Można ich używać bez korekt lub dostosowywać do własnej wizji. Nowością jest funkcja „Mój styl zdjęcia” do zdjęć w trybie „Inteligentna automatyka” lub „Wybór sceny”. Ikony na ekranie dotykowym pozwalają w prosty sposób wybierać ustawienia nieostrości tła, jasności, kolorystyki i „Twórczego wyglądu”.



Zawsze zachwycające obrazy dzięki wiodącej technologii i sztucznej inteligencji

Aparat jest wyposażony w system AF z funkcją rozpoznawania w czasie rzeczywistym. Oparty na sztucznej inteligencji (SI), innowacyjny procesor dokładnie rozpoznaje ruch z użyciem danych o kształtach obiektu. Technologia szacowania postawy człowieka wykorzystuje wyuczone kształty i postawy ludzi do precyzyjnej identyfikacji nie tylko oczu, ale też pozycji ciała i głowy. Pozwala to nastawić i śledzić ostrość, gdy obiekt jest odwrócony od aparatu. Procesor SI rozróżnia nawet osoby w różnych pozach, a ulepszenia w rozpoznawaniu poszczególnych twarzy zwiększają niezawodność śledzenia w trudnych warunkach: gdy twarz jest przekrzywiona, znajduje się w cieniu lub jest filmowana pod światło. Oprócz ludzi i zwierząt rozpoznawane są także ptaki, owady, samochody, pociągi i samoloty[, co zapewnia jeszcze większą uniwersalność i niezawodność podczas fotografowania i filmowania.



Aparat ZV-E1 jest wyposażony w funkcję śledzenia w czasie rzeczywistym z użyciem sztucznej inteligencji, pozwalającą użytkownikowi skupić się na kadrowaniu i kompozycji ujęcia. Aby włączyć tę funkcję, wystarczy wskazać żądany obiekt i do połowy wcisnąć spust migawki. Wyposażenie nowego modelu obejmuje system Fast Hybrid AF do szybkiego ustawiania i dokładnego śledzenia ostrości oraz szczegółowe ustawienia dostosowujące działanie systemu AF.



Kolejnym ważnym elementem, który pomaga wykorzystać potencjał pełnoklatkowego aparatu ZV-E1, jest kompaktowy, precyzyjny moduł stabilizatora obrazu z czujnikami żyroskopowymi i zoptymalizowanymi algorytmami. Wykrywa on i skutecznie koryguje drgania aparatu w pięciu kierunkach, przez co pozwala wydłużyć czas otwarcia migawki nawet o 5.0 stopni. W rezultacie obraz staje się stabilniejszy, nawet jeśli używany obiektyw z mocowaniem typu E nie ma własnego systemu stabilizacji.



Nowy „Dynamiczny tryb aktywny” stabilizuje obraz o 30% bardziej efektywnie niż tryb „Active Mode” w poprzednich modelach. Dzięki temu jeszcze łatwiej jest nagrać płynny, stabilny obraz podczas chodzenia, a w rezultacie nadać vlogowi wyrazistość i dynamikę. Aparat ZV-E1 ma również funkcję automatycznego kadrowania filmów, która doskonale sprawdzi się podczas nagrywania wywiadu, występu muzycznego, bloga kulinarnego i wielu innych scen. Ta niezwykła funkcja rozpoznaje obiekty z użyciem sztucznej inteligencji, a następnie automatycznie steruje kompozycją ujęcia filmowego w taki sposób, aby główny obiekt zajmował najważniejsze miejsce w kadrze. Dzięki temu aparat zdaje się podążać za obiektem, chociaż w rzeczywistości pozostaje nieruchomy, co bardzo ułatwia pracę w pojedynkę. Żądany obiekt można wskazać na dotykowym ekranie aparatu lub w aplikacji Creators’ App w smartfonie.



Funkcja kompensacji zmian kąta widzenia podczas regulacji ostrości zapewnia niezmienny kąt widzenia i umożliwia stosowanie płynnych, dynamicznych przejść ostrości. Dzięki funkcji rozpoznawania wielu twarzy aparat sam steruje efektem bokeh i ustawia ostrość na ujęciach grupowych, w tym autoportretach. Pozwala to uniknąć sytuacji, w której ostre są tylko twarze osób w pierwszym rzędzie, a pozostałe ulegają rozmyciu.



Funkcja stabilizatora kadrowania umożliwia utrzymywanie stałej pozycji obiektu w kadrze. Dzięki połączeniu zaawansowanej, opartej na sztucznej inteligencji technologii rozpoznawania obiektów ze stabilizacją obrazu w dynamicznym trybie aktywnym obiekt pozostaje stabilny nawet podczas zdjęć z ręki. Zapewnia to płynność filmu, gdy operator obchodzi filmowany obiekt lub za nim podąża.



Aby zapewnić naturalne, przyjemne dla oka odwzorowanie karnacji na autoportretach i vlogu, aparat ZV-E1 stosuje niezależną optymalizację kolorystyki skóry na fotografiach i na filmach. Dostępna jest też funkcja „Przełącznik bokeh”, pozwalająca poprawić wygląd tła jednym naciśnięciem przycisku. Podczas filmowania można zastosować efekt „Gładka skóra”. W nowym aparacie ZV-E1 nie mogło zabraknąć trybu „Prezentacja produktu”, w którym ostrość płynnie przechodzi z twarzy autora recenzji na produkt umieszczony przed obiektywem i z powrotem.



Łatwa, bezproblemowa regulacja zoomu

Dzięki aparatowi ZV-E1 regulacja zoomu może być środkiem twórczej ekspresji. Dźwignia zoomu u góry uchwytu pozwala ustawiać ogniskową w obiektywach z elektryczną regulacją zoomu oraz używać funkcji „Wyraźny zoom obrazu” (Clear Image Zoom) podczas pracy z obiektywami stałoogniskowymi i bez elektrycznej regulacji zoomu. Pomaga to zrealizować wiele projektów z użyciem mniejszej liczby obiektywów. Użycie zoomu cyfrowego lub funkcji „Wyraźny zoom obrazu” nie zmienia ustawień rozpoznawania przez system AF w czasie rzeczywistym, śledzenia w czasie rzeczywistym i obszaru ostrości, zachowana jest więc maksymalna szybkość i dokładność pracy systemu AF opartego na wykrywaniu fazy.



Utrwalanie niezapomnianych chwil i sytuacji dzięki kontroli nad biegiem czasu

Aparat pozwala tworzyć animacje poklatkowe, w oryginalny, ekspresywny sposób ukazujące powolny ruch chmur, osób i innych obiektów. Animacje te są generowane w samym aparacie. Interwał między obrazami może wynosić od 1 do 60 sekund, łatwo jest więc przekształcić wolną akcję w przyjemną w oglądaniu animację poklatkową.



Zaawansowane funkcje audio do zwiększania atrakcyjności vloga

Aparat ZV-E1 jest wyposażony w zaawansowany mikrofon z trzema kapsułami. Umożliwia on wybór charakterystyki kierunkowej i przechwytywanie czystego dźwięku w plenerze, gdzie problemem może być wiatr i hałas z zewnątrz. Dostarczana w zestawie osłona przeciwwiatrowa pomaga znacznie osłabić odgłosy wiatru. Do wyboru są cztery ustawienia charakterystyki kierunkowej: Automatyczne, Przód, Wszystkie kierunki i Tył. Aparat automatycznie dostosowuje kierunek przechwytywania do rozpoznawanych twarzy, ułatwiając dokonywanie optymalnych nagrań. Aparat jest również wyposażony w stopkę MI (Multi Interface) z cyfrowym łączem audio, a także w gniazda mikrofonowe i słuchawkowe.



Zaawansowane możliwości edycji ułatwiające oddanie zamysłu twórcy

Aparat ZV-E1 obsługuje zaawansowane tryby nagrywania. Szybki odczyt i przetwarzanie dużych ilości danych z pełnoklatkowego przetwornika obrazu pozwalają na rejestrację obrazu 4K z indywidualnym odczytem wszystkich pikseli matrycy oraz na stosowanie formatów zapisu, które znacznie poprawiają jakość obrazu i zwiększają elastyczność i wydajność pracy na etapie postprodukcji. Aparat ZV-E1 umożliwia wewnętrzny zapis obrazu w formacie 4:2:2 10 bitów z kompresją Long GOP lub wewnątrzklatkową (All Intra). Pozwala też nagrywać w formacie XAVC HS z użyciem kodeka MPEG-H HEVC/H.265 — dwukrotnie wydajniejszego od standardowych rozwiązań.



Dostępna jest również funkcja „Elastyczne ISO”, pracująca w trybie automatycznym lub trybie z ręcznie wybranym ustawieniem ISO z zakresu od 640 do 102 400 (160–409 600 w rozszerzonym trybie ISO). Użytkownik może również przypisywać własne tabele LUT do profili obrazu, aby nadawać obrazom niestandardowe wyglądy, inne niż uzyskiwane dzięki wstępnie zaprogramowanym trybom Log.



Stworzony do bezproblemowego vlogowania

Aparat ZV-E1 został zaprojektowany z myślą o łatwości użycia. Podgląd obrazu i dotykową obsługę umożliwia otwierany na bok ekran LCD z regulacją nachylenia. Rozmieszczenie elementów sterujących i właściwości uchwytu zoptymalizowano specjalnie do vlogowania.



Funkcje zapewniające wygodę i niezawodność w czasie zdjęć

Aby umożliwić długotrwałe nagrywanie, nowy aparat do wideoblogów został przystosowany do nieprzerwanego zasilania — z akumulatora Sony Z o dużej pojemności lub przez łącze USB PD (Power Delivery) zgodne z funkcją szybkiego ładowania. Nowo zaprojektowane podzespoły — procesor obrazu, przetwornik obrazu i układy współpracujące — zapewniają optymalne wykorzystanie energii w każdych warunkach.



Małe wymiary, lekkość i wyjątkowa poręczność

ZV-E1 to najmniejszy i najlżejszy na świecie aparat do wideoblogów wyposażony w pełnoklatkowy przetwornik obrazu CMOS i system wymiennych obiektywów. Jego wyjątkowa mobilność otwiera przed autorami wideoblogów nowe możliwości twórczej ekspresji. Konstruktorzy aparatu zadbali o jego odporność na pył i wilgoć oraz o możliwość obsługi jedną ręką przy użyciu uchwytu do zdjęć z bezprzewodowym pilotem GP‑VPT2BT.



Platforma Creators’ Cloud i łatwe podłączanie smartfona

Aby umożliwić twórcom wzajemne kontakty i dzielenie się materiałami, firma Sony uruchomiła nową platformę Creators’ Cloud i ułatwiła łączenie aparatu ze smartfonem. Przesyłanie ujęć do smartfona można przyspieszyć, używając znaczników ujęcia. Pozwalają one wybierać ze źródłowego materiału fragmenty o długości 15, 30 lub 60 sekund do publikacji w mediach społecznościowych.



Wprowadzona przez firmę Sony aplikacja Creators’ App umożliwia obsługę aparatu ZV-E1 za pomocą smartfona oraz przesyłanie zdjęć i filmów z aparatu do smartfona. Aplikacja pozwala również używać smartfona do sprawdzania stanu akumulatora i nośnika danych w aparacie oraz edytować nazwę aparatu i datę. Creators’ App to również wygodne narzędzie do aktualizowania oprogramowania aparatu.



Dogłębna edycja

Aparat ZV-E1 zapisuje metadane dotyczące stabilizacji obrazu i obrotu korpusu. Dane te mogą przydać się podczas edycji w bezpłatnym programie komputerowym Catalyst Browse, płatnym Catalyst Prepare lub module rozszerzającym, ponieważ pozwalają szybko i dokładnie ustabilizować montowany film. Podczas edycji można także skompensować zmiany kąta widzenia obiektywu.



Wysoka jakość streamingu na żywo

Kiedy aparat ZV-E1 jest podłączony do portu USB komputera lub smartfona, może pełnić funkcję kamery internetowej 4K (2160p) do streamingu w najwyższym standardzie i nadać nową jakość spotkaniom online, wydarzeniom na żywo, a nawet prostym rozmowom z rodziną i znajomymi.



Zaprojektowany z myślą o zrównoważonym rozwoju

W uzupełnieniu podejmowanych przez firmę Sony działań na rzecz zrównoważonej przyszłości, w tym globalnej inicjatywy „Road to Zero” czy planu całkowitego przejścia na energię z odnawialnych źródeł do 2030 r., aparat ZV-E1 został zaprojektowany ze szczególnym uwzględnieniem kwestii zrównoważonego rozwoju. Włókna osłony przeciwwiatrowej aparatu powstają z ponownie przetworzonych butelek PET. Pozwala to firmie Sony ograniczać własny wpływ na środowisko bez pogorszenia funkcjonalności.



Na zakończenie warto wspomnieć, że przyjazne dla środowiska i zdatne do recyklingu jest także opakowanie aparatu ZV-E1. Zawiera ono materiał Sony „Original Blend Material”, powstający z bambusa, trzciny cukrowej i makulatury — bez dodatku tworzyw sztucznych. Torby na produkt wytwarzane są z włóknin pochodzenia roślinnego, co dodatkowo ogranicza wpływ firmy Sony na środowisko naturalne. W aparacie ZV-E1 pojawiły się nowe ułatwienia dostępu, które na różne sposoby pomagają w obsłudze. Należy do nich funkcja czytnika ekranu, przeznaczona dla osób niedowidzących. Dzięki ułatwieniom dostępu aparat ZV-E1 umożliwia rejestrację i odtwarzanie zdjęć i filmów jeszcze szerszemu gronu użytkowników.



Dostępność

Nowy aparat ZV-E1 będzie można nabyć u autoryzowanych dealerów Sony od kwietnia 2023 r.

































Źródło: Info Prasowe / SONY