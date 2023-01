Logitech - Zestaw MK470

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Nowy rok, nowa przestrzeń do pracy? MK470 od Logitech to bezprzewodowy zestaw klawiatury i myszy, który wyróżnia się prostotą i minimalistycznym wzornictwem. Międzynarodowy bestseller - teraz dostępny w kolorze różowym - tworzy nowoczesny komplet akcesoriów, który wygląda i działa doskonale. Jest idealny, aby poprawić nastrój i zwiększyć produktywność. Nowa, różowa kolorystyka w połączeniu z najlepiej sprzedającym się minimalistycznym zestawem MK470 tworzy przestrzeń pracy, w której naprawdę każdy chce spędzać czas. Klawisze o niskim profilu zapewniają płynne pisanie - jak na laptopie - a dodatkowo są bardzo ciche, co oznacza spokojną pracę dla nas i całego otoczenia.







Odbiornik USB typu plug-and-play dba o silne połączenie bezprzewodowe o zasięgu 10 metrów, co pozwala na pracę przy czystym, wolnym od kabli biurku. Dzięki 18-miesięcznej żywotności baterii w przypadku myszy i 36-miesięcznej w przypadku klawiatury można spokojnie zabrać zestaw MK470 w dłuższą podróż, bez obaw o ich rozładowanie.



Ceny nie podano.

























Źródło: Info Prasowe / Logitech