Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Na polski rynek trafił właśnie nowy odkurzacz automatyczny marki Eufy – model Robovac LR30 Hybrid/Hybrid+. W jednej z dwóch dostępnych wersji urządzenie wyposażone jest w stacją dokującą z pojemnikiem na zebrane śmieci – dzięki niej obsługę robota można ograniczyć do minimum, bo stacja może pomieścić nieczystości z nawet 60 dni odkurzania. Odkurzacz wyposażono również m.in. w skutecznie działający system mopowania, system mapowania pomieszczeń oparty na technologii LiDAR oraz funkcję dopasowywania siły ssania do odkurzanej powierzchni (maksymalna moc ssania to 3000 Pa).







Robovac LR30 Hybrid+ oraz Robovac LR30 Hybrid to de facto to samo urządzenie – oba modele różnią się tylko tym, że w wersji Hybrid+ odkurzacz oferowany jest w zestawie ze stacją dokującą wyposażoną na pojemnik na śmieci.



Oczywiście, proces „transferu” nieczystości z pojemnika na kurz w odkurzaczu do stacji odbywa się w pełni automatycznie – dla użytkownika oznacza to, że obsługa odkurzacza ograniczona jest do minimum. Musi on tylko uruchomić urządzenie, skonfigurować je pierwszy raz, przeprowadzić pierwsze odkurzanie (jednego lub wielu pięter – robot może zapamiętać wiele map), a następnie zaprogramować częstotliwość odkurzania. Wszystkie te operacje wykonać można wygodnie z poziomu aplikacji mobilnej (która umożliwia również m.in. włączenie odkurzania lub mopowania domu/wskazanej strefy w dowolnym momencie).



Czysto i bez nieprzyjemnych zapachów

Później wystarczy już tylko na kilka tygodni (w sprzyjających okolicznościach – co 60 dni) wymienić antybakteryjny worek ze śmieciami w stacji. Oczywiście, nie trzeba o tym pamiętać – odkurzacz sam poinformuje użytkownika, gdy przyjdzie na to czas. Co istotne, worek jest nie tylko antybakteryjny, ale też dezodoryzujący, co oznacza, że ogranicza on nieprzyjemne zapachy i rozwój bakterii. Sam proces wymiany worka również jest maksymalnie higieniczny – wystarczy go po prostu wyciągnąć ze stacji i wrzucić do kosza na śmieci.



Model Robovac LR30 Hybrid+ jest zatem idealnym rozwiązaniem dla posiadaczy większych mieszkań/domów oraz właścicieli gubiących sierść zwierzaków, w których do posprzątania jest duża przestrzeń i dużo kurzu/włosów. Na mniejszych przestrzeniach doskonale sprawdzi się bazowy Robovac LR30 Hybrid – w jego przypadku wbudowany w odkurzacz pojemnik na kurz o pojemności 330 ml z powodzeniem wystarczy na kilka dni odkurzania.



Sterowanie głosowe i zakazane strefy

Obie wersje odkurzacza obsługują systemy głosowe Amazon Alexa oraz Asystent Google, a także oferują również zaawansowaną funkcję mopowania (z trzema poziomami nawilżania), możliwość wskazania obszarów, które nie powinny być odkurzane/mopowane, a także funkcję BoostIQ, dzięki której odkurzacz wykrywa wjechanie z podłogi na dywan i automatycznie zwiększa moc odkurzania, by dokładniej go doczyścić.



Wbudowana bateria wystarcza na 145 minut nieprzerwanego sprzątania, a maksymalna głośność pracy to 62 dB (w najsilniejszym/najgłośniejszym trybie odkurzania Max – jednym z czterech dostępnych). Odkurzacz bez problemu pokonuje przewyższenia sięgające 20 mm – więc pokona większość progów i wjedzie także na dywan z dłuższym włosiem.



Oba modele są już dostępna na polskim rynku - Robovac LR30 Hybrid+ kosztuje 1999 PLN, zaś Robovac LR30 Hybrid wyceniono na 1499 .





























Źródło: Info Prasowe / Eufy