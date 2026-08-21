Logitech G PLAY 2026 - pasja do gamingu w Warszawie

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Obok równoległych wydarzeń w Los Angeles i Szanghaju, Warszawa staje się europejską stolicą Logitech G PLAY 2026 – na dwa dni, 22 i 23 września, 3000-metrowa hala EXPO XXI zamieni się w ogromny plac zabaw dla graczy. Tysiące uczestników będzie mogło odwiedzić The House of G i przetestować kilka interaktywnych stref, m.in. symulatory wyścigowe ustawione obok prawdziwych bolidów zespołu McLaren F1, kabiny do streamingu dla twórców, profesjonalne stanowiska obsługiwane przez zawodowych graczy oraz rozgrywki konsolowe pełne dobrej zabawy. Podkreślając rozrywkowy wymiar kultury gamingowej, The House of G będzie też gospodarzem turnieju e-sportowego na żywo. Logitech G Connect, zorganizowany we współpracy z Fantasyexpo, to otwarty turniej w Counter-Strike 2 rozgrywany w ramach systemu Valve Regional Standings (VRS). Osiem drużyn powalczy na scenie o puchar mistrzowski oraz udział w puli nagród wynoszącej 100 000 dolarów, wspierając tym samym rozwój młodych talentów.







Kiedy, gdzie i jak wziąć udział w Logitech G PLAY 2026

• The House of G w Warszawskim Centrum EXPO XXI: wstęp wolny, wydarzenie otwarte dla wszystkich od godziny 12:00 w dniach 22 i 23 września. Rejestracja nie jest wymagana – wystarczy przyjść i grać.

• Turniej Logitech G Connect CS2: 23 września o godz. 18:00 w The House of G na terenie EXPO XXI. Wstęp bezpłatny, do wyczerpania miejsc na widowni.

• Europejski keynote w Art Box: ekskluzywna strefa Logitech G dla przedstawicieli mediów, twórców i partnerów biznesowych. 23 września, wyłącznie na zaproszenia.

• Globalny publiczny livestream Logitech G PLAY 2026: emisja na całym świecie 23 września o godz. 10:00 czasu PST / 19:00 czasu CET na kanale YouTube: www.youtube.com/logitechg



Dlaczego to robimy

Logitech G PLAY 2026 to święto gamingu we wszystkich jego odsłonach – wydarzenie, które celebruje osobiste sukcesy i osiągnięcia całej społeczności graczy. Hasło „Play for the Breakthrough” oddaje ideę przełomu w każdym możliwym wymiarze: od nowatorskich rozwiązań technologicznych po chwile, które sprawiają, że gra nabiera znaczenia dla każdego z graczy.



„Niezależnie od tego, czy mowa o zawodowym graczu pnącym się w rankingach e-sportowych, twórcy budującym relacje z nową publicznością, czy o graczu nawiązującym nowe znajomości w ulubionym wirtualnym świecie – Logitech G PLAY powstało po to, by celebrować wszystkie sposoby grania” – mówi Sebastiaan de Lange, Head of Gaming Europe w Logitech G. „Tworząc The House of G w Warszawie, budujemy wspólne doświadczenie, w którym to nasza społeczność znajduje się w samym centrum wydarzenia.”



W Logitech G PLAY w Warszawie wezmą udział czołowi europejscy twórcy internetowi, m.in. DianaXAnton, IZAK, mrDzinold, Mrtweetday, Nieuczesana, PAGO, Jaxi, JaviGeek, Tolkin oraz Tenshi, którzy zabiorą swoją publiczność w ekskluzywną, kulisową podróż po wydarzeniu.



Dni Promocji Logitech G PLAY

Świętowanie obejmie całą Europę dzięki Dniom Promocji Logitech G PLAY, trwającym od 16 września do 2 października. W tym czasie gracze będą mogli skorzystać z rabatów sięgających 40% na myszki, klawiatury, słuchawki oraz sprzęt do sim racingu marki Logitech G – zarówno online, jak i w sklepach partnerskich.











źródło: Info Prasowe - Logitech