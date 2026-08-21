Razer Huntsman V3 Pro Low-Profile 8KHz

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Razer ogłosił premierę Razer Huntsman V3 Pro Low-profile Tenkeyless 8KHz, pierwszej na świecie niskoprofilowej klawiatury e-sportowej z analogowymi przełącznikami optycznymi. Zaprojektowana przy udziale i z myślą o profesjonalnych graczach, klawiatura ta dostarcza szybkość, precyzję i kontrolę znaną z flagowych technologii e-sportowych Razera w niezwykle smukłej formie, stworzonej dla maksymalnej wygody podczas wielogodzinnych sesji. Wyznacza ona tym samym nowy, złoty standard dla niskoprofilowych, e-sportowych klawiatur gamingowych.







Napędzana przez nowe, niskoprofilowe analogowe przełączniki optyczne Razer, klawiatura łączy w sobie tryb Rapid Trigger, regulowany punkt aktywacji, technologie Razer Snap Flex i Razer Snap Tap, priorytetyzację podwójnego kliknięcia (Dual-Keypress Priority) oraz prawdziwe odświeżanie 8000 Hz HyperPolling w innowacyjnym designie, który udowadnia, że gracze nie muszą już wybierać pomiędzy wygodą a turniejową wydajnością.



Stworzona dla profesjonalistów. Sprawdzona przez profesjonalistów

Jeszcze przed oficjalną premierą, Huntsman V3 Pro Low-profile Tenkeyless 8KHz zademonstrowała swoją potęgę na najwyższym szczeblu e-sportowych rozgrywek. Podczas turnieju BLAST Bounty Season 2, Lotan "Spinx" Giladi z drużyny MOUZ rywalizował na przedpremierowej wersji tej klawiatury, torując sobie drogę do mistrzowskiego tytułu. Turniej zakończył się dla Spinxa zdobyciem pierwszej w karierze nagrody HLTV MVP, co stanowi wczesne i dobitne potwierdzenie, że niskoprofilowa klawiatura pozwala wygrywać na najwyższym poziomie rywalizacji.



E-sportowa wydajność w niższym profilu

Sercem tej klawiatury są nowe, niskoprofilowe analogowe przełączniki optyczne Razer, inżynieryjnie dopracowane tak, aby w smuklejszej obudowie dostarczyć dokładnie te same, zorientowane na e-sport możliwości, co nasza flagowa platforma optyczna. Obsługujące w pełni regulowany punkt aktywacji w zakresie od 0.1 mm do 2.8 mm, przełączniki te pozwalają graczom idealnie dopasować czułość klawiszy do ich własnego, unikalnego stylu gry. W połączeniu z trybem Rapid Trigger, klawisze resetują się natychmiastowo na podstawie samego ruchu dłoni, a nie stałego punktu resetu, co umożliwia błyskawiczne wprowadzanie powtarzalnych komend i gwarantuje znacznie większą kontrolę podczas najbardziej intensywnej rozgrywki. Niższa konstrukcja charakteryzuje się również zredukowanym do 2.8 mm całkowitym skokiem klawisza, co skutecznie pomaga zminimalizować ruchy palców i umożliwia jeszcze szybsze reakcje w trakcie turniejowych zmagań.



Szybsze komendy. Większa kontrola

Klawiatura Huntsman V3 Pro Low-profile Tenkeyless 8KHz została wyposażona w technologię True 8000 Hz HyperPolling, która zapewnia wyjątkowo szybką komunikację między urządzeniem a systemem, gwarantując wydajność o niemal zerowym opóźnieniu. W testach, w których wszystkie klawiatury miały ustawiony punkt aktywacji na 0.1 mm, Razer Huntsman V3 Pro Low-profile Tenkeyless 8KHz osiągnęła fenomenalne średnie opóźnienie na poziomie 0.39 ms, co daje jej aż 52-procentową przewagę nad najbliższym testowanym konkurentem.



Każde kliknięcie to przewaga nad rywalem.

Wprowadzony po raz pierwszy w serii Huntsman V3 HE Magnetic 8KHz, system Advanced Input Control (Zaawansowana Kontrola Wprowadzania) trafia teraz do modelu Huntsman V3 Pro Low-profile Tenkeyless 8KHz, udostępniając najnowsze technologie turniejowe Razera graczom, którzy preferują niskoprofilowe rozwiązania. Funkcja Razer Snap Flex umożliwia przypisanie dwóch akcji do jednego klawisza – jednej przy naciśnięciu, a drugiej przy zwolnieniu – pozwalając graczom na błyskawiczne tworzenie precyzyjnie zsynchronizowanych sekwencji działań za pomocą jednego ruchu. Przykładowo, gracz może rozpocząć przygotowanie granatu przy naciśnięciu klawisza, a następnie uwolnić go i wykonać skok jednocześnie przy jego zwolnieniu, co sprawia, że krytyczne czasowo zagrania stają się znacznie łatwiejsze i powtarzalne w wykonaniu.



Dynamiczne naciśnięcie (Dynamic Keystroke) pozwala na przypisanie nawet czterech akcji do jednego klawisza w zależności od głębokości jego wciśnięcia, co otwiera drzwi do wykonywania zaawansowanych kombinacji, warstwowych komend i wieloetapowych działań z poziomu jednego przycisku. W połączeniu z funkcją Instant Cancel Control, gracze mogą błyskawicznie anulować niepożądane akcje następcze, gdy sytuacja na ekranie nagle ulegnie zmianie, zyskując większą kontrolę nad każdym ruchem i możliwość natychmiastowej adaptacji w ferworze walki.



Priorytetyzacja podwójnego kliknięcia (Dual-Keypress Priority) niezawodnie chroni zamierzone ruchy przed przypadkowymi naciśnięciami, zapewniając pełną spójność poruszania się nawet wtedy, gdy wciśnięte zostaną dodatkowe klawisze kierunkowe. Pomaga to graczom w utrzymaniu płynniejszego ruchu i bardziej precyzyjnej kontroli podczas najbardziej intensywnych starć. Wszystkie te zaawansowane technologie dają graczom niespotykaną dotąd kontrolę nie tylko nad tym, kiedy klawisz się aktywuje, ale także nad tym, jak każde naciśnięcie zachowuje się podczas całej, skomplikowanej akcji.



Komfort bez kompromisów

Dzięki przedniej krawędzi o wysokości zaledwie 19.5 mm, Huntsman V3 Pro Low-profile Tenkeyless 8KHz wymusza bardziej naturalną pozycję nadgarstków i skutecznie redukuje zbędne ruchy palców podczas przedłużających się, wyczerpujących sesji gamingowych. Klawiatura posiada również fabrycznie nasmarowane przełączniki, które w połączeniu z grubą wewnętrzną pianką wygłuszającą, zapewniają znacznie gładsze i bardziej wyrafinowane wrażenia z pisania, przy jednoczesnym zachowaniu bezbłędnej responsywności, jakiej oczekuje się od sprzętu e-sportowego. Niezależnie od tego, czy trenują w domowym zaciszu, czy rywalizują w świetle jupiterów na scenie, gracze mogą zawsze zabrać ze sobą swoje ulubione ustawienia dzięki wbudowanej pamięci profili i możliwości błyskawicznych korekt w locie.



Doskonałym uzupełnieniem tego jest wsparcie dla Razer Synapse Web, wprowadzone jako bezpośrednia odpowiedź na prośby samych graczy, które umożliwia ekspresowy, niewymagający instalacji dostęp do spersonalizowanych konfiguracji z niemal każdego komputera PC. Niskoprofilowe klawiatury gamingowe tradycyjnie zmuszały graczy do trudnego wyboru między komfortem a wydajnością. Huntsman V3 Pro Low-profile Tenkeyless 8KHz na zawsze to zmienia. Łącząc najnowsze technologie dedykowane grom turniejowym, potężny system Advanced Input Control oraz format uwielbiany przez profesjonalistów, urządzenie to wyznacza zupełnie nowy, niedościgniony standard w dziedzinie niskoprofilowego e-sportu.



CENA I DOSTĘPNOŚĆ

Razer Huntsman V3 Pro Low-Profile Tenkeyless 8KHz 229.99 USD / 259.99 EURO (sugerowana cena detaliczna) Dostępna już teraz na Razer.com, w salonach RazerStore oraz u wybranych sprzedawców na całym świecie.





























źródło: Info Prasowe - Razer