Logitech G ogłasza wsparcie dźwięku przestrzennego od Embody

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Logitech G i Embody, firma specjalizująca się w rozwiązaniach zapewniających dźwięk przestrzenny, ogłosiły dostępność technologii Immerse dla kilkunastu zestawów słuchawkowych Logitech G. Immerse to nowa platforma technologii audio, która w połączeniu z zestawem słuchawkowym Logitech G zapewnia doskonałe wrażenia dźwiękowe w grach. Bezpłatna 14-dniowa wersja próbna jest dostępna do pobrania już dziś na stronie internetowej Embody. Immerse wykorzystuje algorytmy uczenia maszynowego oraz analizy danych, aby stworzyć model układu słuchowego użytkownika na podstawie zdjęcia ucha zrobionego telefonem komórkowym.







To wszystko zajmuje mniej niż niż 60 sekund. Dzięki anatomicznemu modelowi, Immerse dostarcza dźwięk z oszałamiającą dokładnością. Spersonalizowane ustawienia dźwięku przestrzennego przenoszą użytkownika w samo centrum akcji, dzięki czemu może usłyszeć dokładną lokalizację wrogów na mapie.



Usługa Immerse obejmuje dostęp do najnowszych wersji oprogramowania za pośrednictwem 3 elastycznych modeli subskrypcji, w tym subskrypcji miesięcznej w wysokości 2.99 USD rocznie - 14.99 USD lub pięcioletniej subskrypcji w wysokości 39.99 USD.





Immerse wspiera następujące zestawy słuchawkowe Logitech G.

• G231 Prodigy Gaming Headset

• G233 Prodigy Gaming Headset

• G332 Gaming Headset and G331 Gaming Headset

• G432 Gaming Headset and G431 Gaming Headset

• G433 Gaming Headset

• G533 Gaming Headset

• G633 Gaming Headset

• G933 Gaming Headset

• G635 Gaming Headset and G633s Gaming Headset

• G935 Gaming Headset and G933s Gaming Headset

• PRO Gaming Headset (2017)

• PRO Gaming Headset (2019)

• PRO X Gaming Headset





















