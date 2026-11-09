Logitech MX Master 4 Creator Edition w limitowanej edycji

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Liczba klatek na sekundę, precyzyjnie dobrany profil kolorów czy perfekcyjne rozmieszczenie elementów na grafice - praca cyfrowych twórców wymaga niezwykłej dbałości o detale. Niezależnie od tego, czy chodzi o wielogodzinny montaż materiału wideo, obróbkę fotografii, czy projektowanie interfejsów, sprzęt na biurku powinien być odzwierciedleniem codziennej pasji i kreatywności. Wyrazem uznania dla cyfrowych artystów jest nowa MX Master 4 Creator Edition - limitowana wersja flagowej myszy, nawiązująca designem do wirtualnego studia. Premiera urządzenia odbędzie się podczas konferencji Adobe MAX w Miami Beach.







Flagowa wydajność MX Master 4 w edycji dla twórców

- Design inspirowany pracownią graficzną: elegancka obudowa została ozdobiona grafikami nawiązującymi do cyfrowej planszy projektowej - liniami siatek pomocniczych, paskami kalibracji kolorów oraz krzyżykami wyrównującymi elementy.

- Dyskretne nawiązania do świata sztuki: w obudowę wpleciono subtelne symbole, nawiązujące do ważnych dat: Światowego Dnia Designu (04:27), Światowego Dnia Fotografii (08:19) oraz Światowego Dnia Kreatywności (04:21).

- Funkcje stworzone do codziennych wyzwań:

> Haptyczna nawigacja po osi czasu: wyczuwalne pod palcem mikrowibracje haptyczne pomagają precyzyjnie przesuwać suwaki, kadrować zdjęcia oraz sprawnie poruszać się po osi czasu.

> Natychmiastowy dostęp do skrótów: dedykowany panel Actions Ring pozwala jednym kliknięciem wywołać ulubione skróty - niestandardowe makra, kółka kolorów i narzędzia sztucznej inteligencji.

> Płynne wykonywanie zadań: przewijaj do 1000 wierszy na sekundę i zatrzymuj się na pojedynczym pikselu dzięki rolce przewijania MagSpeed - najszybszemu, najcichszemu i najdokładniejszemu rozwiązaniu firmy Logitech.



Dostępność

Limitowana edycja MX Master 4 Creator Edition będzie dostępna w sprzedaży od 9 listopada na stronie logitech.com oraz w Media Expert w cenie 599.99 PLN.



















źródło: Info Prasowe - Logitech