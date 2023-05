Logitech Rally Bar Huddle do małych pomieszczeń

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Logitech zaprezentowała Rally Bar Huddle, wysokiej klasy urządzenie typu "all-in-one" do małych pomieszczeń i najnowszy dodatek do kamer konferencyjnych Logitech. Zaprojektowany, aby z łatwością zapewniać równe doświadczanie wideokonferencji, Rally Bar Huddle jest szybki w konfiguracji, prosty w zarządzaniu i łatwy do zintegrowania z Tap IP za pośrednictwem CollabOS. Rally Bar Huddle został zaprojektowany dla pomieszczeń do sześciu osób, aby każdy uczestnik był wyraźnie widoczny i słyszany. Wbudowane rozwiązania AI w wideo i jakość obrazu 4K zachęcają zdalnych uczestników do rozmowy. Przeprojektowany system audio sprawia, że Rally Bar Huddle jest dwa razy głośniejszy niż Logitech MeetUp. Zaawansowane zbieranie dźwięku za pomocą sześciu mikrofonów kształtujących wiązkę i tłumienie szumów oparte na sztucznej inteligencji zapewniają naturalne wrażenia podczas spotkań.







Stałe ulepszanie oprogramowania sprawia, że Rally Bar Huddle obsługuje najnowsze rozwiązania technologiczne za sprawą regularnych aktualizacji, które dodają zaawansowane funkcje, takie jak RightSight 2. Za sprawą tej technologii zespoły uzyskują dostęp do funkcji AI, m.in.: Speaker View, który wykrywa i pokazuje aktywnego mówcę, jednocześnie pokazując całe pomieszczenie, Grid View, który zapewnia każdemu uczestnikowi równą ekspozycję na ekranie poprzez wykrywanie twarzy oraz integracje z Zoom Rooms Smart Gallery, Microsoft IntelliFrame i innymi.



Rally Bar Huddle można wdrożyć na trzy sposoby. Działa zarówno z dedykowanym komputerem z systemem Windows lub ChromeOS, w trybie BYOD lub uruchamia obsługiwane aplikacje do wideokonferencji na urządzeniu w trybie appliance bez zewnętrznego komputera. Rally Bar Huddle współpracuje z wiodącymi platformami wideokonferencyjnymi, w tym Microsoft Teams, Zoom i Google Meet.



Zespoły IT mogą uruchomić Rally Bar Huddle zaraz po wyjęciu z pudełka i uruchomić salę konferencyjną w ciągu kilku minut. Po konfiguracji zespoły IT mają możliwość monitorowania stanu sali, wdrażania aktualizacji i modyfikowania ustawień za pośrednictwem pojedynczej, opartej na chmurze aplikacji Logitech Sync. A dzięki Sync Insights zespoły mogą ocenić, w jaki sposób przestrzenie spotkań są wykorzystywane w ich organizacji.



Organizacje mogą dostosować Rally Bar Huddle do specjalnych ustawień lub tak, aby jak najlepiej pasował do ich wystroju. Pokrywa z tkaniny w kolorze białym stanowi alternatywę dla domyślnego grafitu. Łatwa w czyszczeniu osłona pomaga utrzymać urządzenie w czystości w placówkach medycznych i szkołach.



Ceny i dostępność

Rally Bar Huddle będzie dostępny w lipcu 2023 r. za pośrednictwem autoryzowanych sprzedawców i logitech.com w sugerowanej cenie detalicznej 1699 USD. Nowe funkcje RightSight 2 zostaną udostępnione jesienią 2023 roku.





























Źródło: Info Prasowe / Logitech