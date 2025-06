Logitech prezentuje etui Flip Folio do iPada

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Logitech ogłasza premierę Flip Folio – ochronnego etui z magnetycznie mocowaną klawiaturą dla iPada Pro i iPada Air. To rozwiązanie stworzone dla osób żyjących aktywnie – sprawdza się podczas kreatywnej pracy, oglądania materiałów wideo czy po prostu przeglądania maili, zarówno w podróży, jak i w domu. W odróżnieniu od wielu dostępnych na rynku produktów, Flip Folio łączy pełnowymiarową klawiaturę Bluetooth z kompaktową konstrukcją, umożliwiając swobodne ustawienie iPada pod wybranym kątem - zgodnie z indywidualnymi preferencjami.







Swoboda i funkcjonalność zawsze pod ręką

Dzięki magnetycznemu mocowaniu klawiatura chowa się na tylnej części etui – nie zajmuje dodatkowego miejsca i nie przeszkadza w codziennym użytkowaniu. Etui zapewnia pełną ochronę iPada zarówno z przodu, jak i z tyłu, sprawdzając się idealnie w podróży – bez obaw można wrzucić je do torby lub przenieść w rękach. Flip Folio łączy się jednocześnie z trzema urządzeniami. Technologia Easy-Switch pozwala na płynne przełączanie się między iPadem, smartfonem a innymi sprzętami z funkcją Bluetooth.



Z myślą o planecie

Flip Folio to nie tylko wygoda, ale także troska o środowisko. Co najmniej 37% plastiku w produkcie pochodzi z recyklingu, a aluminium wykorzystane w konstrukcji jest wytwarzane w procesach niskoemisyjnych. Opakowanie wykonano z certyfikowanego papieru FSC, pochodzącego z odpowiedzialnych źródeł.



Dostępność i ceny

Flip Folio jest dostępne od czerwca 2025 roku. Sugerowane ceny detaliczne: 849.90 PLN dla modeli 13” oraz 749.90 PLN dla modeli 11”.

































źródło: Info Prasowe - Logitech