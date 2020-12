MAD DOG GCH700 - fotel dla wygodnego gamingu

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

MAD DOG, polski producent akcesoriów dla graczy, wprowadził do swojego portfolio fotel gamingowy GCH700. To idealny wybór dla wszystkich ceniących wygodę, świetny design oraz atrakcyjną cenę. Do oferty firmy MAD DOG dołączył pierwszy fotel gamingowy GCH700. Został on zaprojektowany z myślą o graczach ceniących sobie wygodę podczas wielogodzinnych sesji przed komputerem, wysoką jakość wykonania oraz atrakcyjną cenę. GCH700 został wykonany z materiałów najwyższej jakości. Poszycie fotela wykonane jest z miękkiej eko-skóry w kolorach charakterystycznych dla marki, czyli czerwonym i czarnym. Szwy wykonane z mocnej nici nylonowej zapewniają wysoką wytrzymałość łączeń oraz nadają fotelowi drapieżnego wyglądu.







Metalowa konstrukcja w połączeniu z podnośnikiem gazowym klasy 4 zapewniają nośność użytkownika o masie do 150 kilogramów. Wytrzymałość to jednak nie wszystko, GCH700 to przede wszystkim szereg rozwiązań gwarantujących komfort użytkowania. Model ten został wyposażony w regulowane podłokietniki w zakresie góra/dół oraz lewo/prawo, co pozwala na dopasowanie ich ułożenia w dogodnej pozycji. Co więcej, GCH700 zapewnia również funkcję kołyski pozwalając odetchnąć pomiędzy kolejnymi meczami.



MAD DOG zadbał także o prawidłowe podparcie lędźwi oraz głowy użytkownika wyposażając GCH700 w bardzo wygodne siedzisko oraz poduszki na wysokości odcinka lędźwiowego kręgosłupa i karku z opcją regulacji położenia. Wysoki komfort pozwoli skoncentrować się na rozgrywce i osiągać lepsze wyniki w grach.



Poziom bezpieczeństwa użytkowania został zwiększony przez wykorzystanie kółek, które nie porysują podłogi. Dodatkowym zabezpieczeniem są plastikowe elementy chroniące mechanizm przed kurzem oraz przypadkowym uszkodzeniem. MAD DOG GCH700 dostępny jest w cenie 599 PLN.



















Źródło: Info Prasowe / Mad Dog