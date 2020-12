Nowe wersje klawiatur SPC Gear GK630K

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Do rodziny klawiatur mechanicznych SPC Gear GK630K Tournament dołączają dwie kolejne: czarna GK630K Pudding oraz biała GK630K Onyx White — wyposażone w charakterystyczne dwukolorowe, niezwykle trwałe „keycapy” wykonane w technologii Double Injection PBT. Nowe wersje przypadną do gustu szczególnie tym graczom, którzy oprócz wysokiej jakości peryferii cenią sobie także ich unikatowy wygląd. Niewielkie rozmiary tego turniejowego modelu, aluminiowy top oraz odpinany przewód zapewniają wytrzymałość i wygodę użytkowania, a konfigurowalne podświetlenie RGB oraz nietuzinkowe wykończenie nakładek sprawiają, że nie da się wokół nich przejść obojętnie, szczególnie w nocy. Do wyboru użytkownika pozostaje rodzaj przełączników — spośród dostępnych Kailh Red, Brown oraz Blue.







SPC Gear GK630K Pudding i GK630K Onyx White idealnie wpisują się w estetycznie zaaranżowane stanowisko wymagającego gracza. Ich niewielkie rozmiary — to konstrukcje typu Tournament, bez sekcji numerycznej (TKL) — sprawdzają się nawet na biurkach z ograniczoną przestrzenią, pozostawiając więcej miejsca dla myszki. Oprócz charakterystycznego wyglądu, klawiatury odznaczają się także wysoką funkcjonalnością. Sztywny korpus z odpinanym kablem ułatwiają transport, dwustopniowe nóżki pozwalają na ustawienie klawiatury na trzech różnych wysokościach, a duże gumowe podkładki zapobiegają jej niekontrolowanemu przesuwaniu się.



Nietuzinkowe i trwałe nakładki PBT

Obie klawiatury wyposażone zostały w „keycapy” PBT wykonane w technologii Double Injection, polegającej na wtłaczaniu do formy dwóch wariantów barwnych tworzywa jeden po drugim. Dzięki temu nakładki charakteryzują się niepowtarzalnym, dwukolorowym wyglądem oraz dużą odpornością na ścieranie. Wysoka sztywność gwarantuje trwałość i zabezpiecza przed niechcianymi uszkodzeniami. Nawet po długim czasie użytkowania nakładki zachowują swój unikalny wygląd, który dopełnia w pełni konfigurowalne podświetlenie RGB.



Przełączniki mechaniczne takie, jakie chcesz

SPC Gear GK630K Pudding oraz GK630K Onyx White dostępne są z przełącznikami mechanicznymi Kailh Red, Brown oraz Blue, gwarantującymi żywotność na poziomie 50 milionów kliknięć. Każdy użytkownik — zarówno miłośnik FPS-ów, jak i amator pisania — może więc wybrać tę wersję, która najbardziej odpowiada jego potrzebom i preferencjom.



Kailh Red są idealnym wyborem dla wymagającego gracza. Aktywacja „switcha” następuje bardzo szybko, a jednocześnie siła nacisku potrzebna do wciśnięcia jest niewielka. Właśnie to sprawia, że Kailh Red świetnie sprawdzają się w sieciowych grach rywalizacyjnych typu FPS czy Battle Royale. Dzięki niezwykle, jak na klawiaturę mechaniczną, cichemu działaniu przełączniki te nie wpływają także na komfort domowników, np. podczas nocnego grania.



Kailh Brown mają zbalansowany i uniwersalny charakter, świetnie sprawdzają się w codziennym użytkowaniu — zarówno w grach, jak i podczas pisania. Wymagają małej siły do aktywowania, a z uwagi na ich specyfikę (to przełączniki „tactile”) gracz może być pewien wciśnięcia klawisza i wykonania akcji dzięki wyczuwalnemu lekkiemu przeskokowi przy aktywacji „switcha”. Kailh Brown nie wydają charakterystycznego, wysokiego "kliku", charakteryzują się więc wysoką kulturą działania, co przyda się np. podczas wieczornego grania.



Kailh Blue są świetnym wyborem dla osób, które lubią dużo pisać — aktywacja „switcha” następuje z wyraźnym, charakterystycznym odgłosem kliknięcia, które wielu przywodzi na myśl dźwięk wydawany przez maszyny do pisania. Kailh Blue świetnie sprawdzają się także u tych graczy, którzy chcą mieć stuprocentową pewność, że klawisz został wciśnięty i aktywowany. Szczególnie wysoko oceniane są więc np. przez fanów gier RTS, gdzie każda podjęta akcja musi zostać wykonana bezbłędnie, a wysoka precyzja użycia klawiszy jest kluczowa.



Wytrzymała i wygodna w użytkowaniu

Klawiatury SPC Gear GK630K Pudding oraz GK630K Onyx White zostały stworzone z myślą o wymagających graczach, dla których funkcjonalność musi iść w parze z wygodą użytkowania oraz atrakcyjnym wyglądem. Wzmocniona konstrukcja z aluminiowym topem sprawia, że klawiatura jest niezwykle wytrzymała i sztywna, gwarantując komfort nawet podczas wielogodzinnych sesji przed komputerem. Specjalnie przygotowane kanały na spodzie klawiatury umożliwiają ułożenie przewodu w jednej z trzech pozycji, a znajdujący się w zestawie przyrząd do wyjmowania przycisków ułatwia czyszczenie klawiatury. Wysoka odporność na zadrapania oraz odpinany kabel sprawiają, że transport GK630K — na turniej czy LAN party ze znajomymi — jest bardzo wygodny, bez obaw o przypadkowe uszkodzenia. Jednocześnie, dodatkowy zatrzask przy porcie USB-C zapobiega niechcianemu odpinaniu się przewodu.



Konfigurowalne podświetlenie RGB

Wielokolorowe podświetlenie RGB umożliwia dostosowanie wyglądu klawiatury zgodnie z własnymi upodobaniami. 18 predefiniowanych efektów świetlnych zapewnia ogromne możliwości konfiguracji – od stałego jednobarwnego efektu, przez zmieniające się kolory tęczy, aż po podświetlenie reagujące na wciśnięcie konkretnego klawisza. To jednak nie wszystko, gdyż oprogramowanie klawiatury SPC Gear GK630K umożliwia dostosowanie każdego z efektów i ich zmianę wedle własnego uznania. Samo podświetlenie jest również funkcjonalnym dodatkiem, wyraźnie poprawiającym widoczność klawiszy zarówno w dzień, jak i w nocy.



N-Key Rollover i pełny Anti-Ghosting

Funkcja N-Key Rollover w klawiaturze SPC Gear GK630K to pełny Anti-Ghosting. Oznacza to, że niezależnie ile przycisków zostanie użytych jednocześnie, można mieć pewność, że każdy z nich zostanie zarejestrowany przez komputer. Ma to ogromne znaczenie w grach, które wymagają skomplikowanych komend z udziałem wielu wciśniętych klawiszy jednocześnie.



Dodatkowe oprogramowanie

Po zainstalowaniu dedykowanego oprogramowania SPC Gear, użytkownik otrzymuje dostęp do szerokiej gamy opcji konfiguracji klawiatury. Możliwe jest m.in. ustawienie rodzaju podświetlenia RGB, jego koloru, trybu działania efektów, opóźnienia, a także tworzenie własnych profili. Dodatkowo, prosty w obsłudze kreator pozwala na zapisanie skomplikowanych komend pod jednym klawiszem.



Przewidywane ceny:

SPC Gear GK630K Pudding Tournament: 279 PLN

SPC Gear GK630K Onyx White Tournament: 289 PLN



































Źródło: Info Prasowe / SPC Gear