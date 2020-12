Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

PNY przedstawia nowe kości pamięci do komputerów stacjonarnych – XLR8 Gaming EPIC-X RGB™ DDR4 3600MHz. Zapewnią one swoim użytkownikom doskonałą wydajność połączoną ze stylowym oświetleniem RGB. Pamięć do komputerów stacjonarnych PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB DDR4 3600MHz została zaprojektowana tak, aby jak najlepiej odprowadzać ciepło i jednocześnie świetnie wyglądać dzięki geometrycznemu kształtowi. Odpowiednie umiejscowienie LED-ów 5x2 na grzbiecie o matowej powierzchni zapewnia równomiernie rozprowadzenie kolorów, bez cieni i ciemniejszych punktów.







Oświetlenie jest kompatybilne z najpopularniejszymi płytami głównymi. Aby uzyskać najlepsze efekty świetlne pamięć PNY można zsynchronizować z Asus AURA SYNC, Gigabyte RGB FUSION 2.0, MSI Mystic Light Sync oraz ASRock Polychrome SYNC.



Zestaw pamięci PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB DDR4 3600MHz 16GB (2x8GB) będzie dostępny w sklepach ze sprzętem komputerowym w cenie 399 PLN.



























Źródło: Info Prasowe / PNY