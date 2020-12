Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Motorola wykorzystała wieloletnie doświadczenie z obszaru średniopółkowych smartfonów, aby stworzyć to potężne, nowe urządzenie, które wyróżnia się w tym segmencie i oferuje więcej za mniej. Jeśli potrzebujesz urządzenia działającego na jednym ładowaniu przez wiele dni, niesamowitego w swojej klasie aparatu i wyjątkowego wyświetlacza – motorola moto g9 power jest dla Ciebie. Dzięki ogniwu o pojemności aż 6000 mAh możesz cieszyć się nawet 60 godzinami działania. To najpojemniejsza bateria w historii telefonów Motoroli, które stały się synonimem niezwykle długiej pracy na jednym ładowaniu. Teraz przejechanie kilkuset kilometrów bez podłączonego zasilania nie powoduje strachu, że na miejscu smartfonowi zabraknie energii. To przede wszystkim spokój i pewność, że sprzęt jest zawsze gotowy do działania, gdy go potrzebujesz.







Motorola moto g9 power została wyposażona w matrycę o ultrawysokiej rozdzielczości 64 megapikseli. To pierwszy raz tak zaawansowany aparat został umieszczony w serii moto g. Cyfry to jednak nie koniec – system zapewnia wyjątkową wyrazistość i wierność kolorów oraz jasne i ostre zdjęcia w słabych warunkach oświetleniowych dzięki technologii Quad Pixel łączącej 4 piksele w jeden. Czujnik głębi pozwala na wykonanie profesjonalnych portretów z artystycznym efektem rozmycia tła a aparat Macro Vision umożliwia ustawienie aparatu 4-krotnie bliżej obiektu, by uzyskać niesamowite efekty fotografii makro. Również przedni aparat o rozdzielczości 16 megapikseli i technologii Quad Pixel pozwoli zrobić selfie, które zawsze będzie warte umieszczenia na Instagramie.



Wielka bateria i ogromny ekran Max Vision HD+ o przekątnej 6,8” to idealne połączenie na wielogodzinne rozgrywki mobilne czy oglądanie filmów i seriali, np. w podróży pociągiem. Do tego smartfon działa płynnie dzięki procesorowi Snapdragon, 4 GB pamięci RAM oraz niemal czystemu Androidowi, które zostały ze sobą zoptymalizowane przez firmę Motorola. To połączenie zapewnia niezwykle płynną pracę w tej kategorii urządzeń i niezwykle przyjemne wrażenia z użytkowania sprzętu.



Motorola stawia na pierwszym miejscu wrażenia użytkownika z korzystania ze smartfonu. W nowej aplikacji aparatu najczęściej używane funkcje zostały wygodnie wyeksponowane na dole ekranu, by jeszcze bardziej ułatwić robienie zdjęć. Popularna funkcja koloru spotowego na fotografiach została zaimplementowana także w trybie wideo. Telefon został wzbogacony o specjalny przycisk Asystenta Google na bocznej ściance, który pomaga w szybkim korzystaniu z funkcji głosowego wyszukiwania odpowiedzi i wykonywania działań.



Smartfon wyposażony jest w My UX z uwielbianymi Funkcjami Moto oraz nowymi ustawieniami, które pozwalają spersonalizować wygląd interfejsu, brzmienie muzyki oraz filmów czy gier. Dzięki nim Twój smartfon stanie się naprawdę niepowtarzalny. Jednocześnie system telefonu pozostaje niemal czystym Androidem 10 bez zbędnych nakład spowalniających działanie czy irytujących zduplikowanych aplikacji.



Motorola moto g9 power jest dostępna w Polsce w sugerowanej cenie 899 PLN na stronie www.motorola.com/pl oraz w ofertach Euro RTV AGD, Media Expert, x-kom oraz wybranych operatorów sieci komórkowych.

























Źródło: Info Prasowe / Lenovo