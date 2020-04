MONOPRICE - nowa marka Audio na polskim rynku

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Monoprice jest kalifornijskim producentem szerokiej gamy, wysokiej jakości urządzeń, które nie powinny zrujnować naszego budżetu. Dzięki zastosowaniu nowatorskiego modelu biznesowego oferuje produkty dorównujące jakościowo konkurencji, lecz w o wiele lepszej cenie. Firma w ofercie posiada wachlarz ponad 7000 produktów elektronicznych oraz akcesoriów dla szerokiego odbiorcy w rynku konsumenckim jak również profesjonalnym. W Polsce Partnerem Monoprice został dystrybutor sprzętu audio – firma MIP. Monoprice została założona w 2002 roku z inicjatywy dwóch przedsiębiorców, którzy zdali sobie sprawę, że klienci często przepłacają za dość proste i tanie w wytworzeniu produkty.







Pierwszym jej bestsellerem był kabel HDMI, który firma była w stanie zaoferować w cenie wielokrotnie niższej niż firmy konkurencyjne. Monoprice od początku swojej działalności stawiała na spełnianie oczekiwań klientów. W ten sposób dość szybko z firmy oferującej kable, zaczęła sprzedawać systemy komputerowe budowane według specyfikacji klientów, systemy kina domowego, aż po kompleksowe systemy dostarczane dla innych firm. Z biegiem czasu swój model biznesu zaczęła przenosić na produkty z coraz wyższego segmentu cenowego, kierując się dotychczasową ideą. Dlatego też…



Monoprice jest w stanie zaoferować produkty dorównujące jakościowo produktom konkurencyjnych marek, za ułamek ich ceny, praktycznie w każdym segmencie cenowym. Firma wyeliminowała zbędnych pośredników oraz procesy, które generowały niepotrzebne koszty. Dla klienta końcowego oznacza to obniżenie ceny nawet o połowę. Monoprice oferuje bardzo szeroką gamę produktów w wielu obszarach działalności oraz niemal w każdym przedziale cenowym. Przeglądając ofertę Monoprice nie da się nie zauważyć iż w niemal każdej dziedzinie dostarcza ona nowoczesne, nie bojąc się użyć słowa, najnowsze technologie. Monoprice czerpie z rozwiązań liderów poszczególnych branż aby zapewnić klientowi możliwie maksymalne doświadczenia z korzystania z jej wyrobów, jednocześnie gwarantując rozsądną cenę. O jakości wyrobów spod marki Monoprice świadczą liczne nagrody, recenzje oraz opinie użytkowników.



Poprzez bogaty segment akcesoriów, sprzęt IT, audio-video, rozwiązania mobilne i bezprzewodowe, rozwiązania smart&security, produkty typu outdoor poprzez wyposażenie biur i domów kończąc na ofercie komercyjnej produktów oraz instalacji dla firm, instytucji edukacyjnych i rządowych, Monoprice stara się zapewnić nie tylko szeroką ofertę, ale również jej odpowiednią jakość i cenę.

W Europie dostępny jest w tej chwili tylko nieznaczny procent oferty Monoprice gdyż jest to początek ekspansji na inne rynki. W Polsce mamy możliwość zakupu produktów z segmentu audio produkowaną pod linią Monolith.



Sam asortyment audio to produkty dla tak zwanego Kowalskiego poprzez coraz bardziej wymagającego użytkownika i typowych audiofilach. W produktach zastosowano nowoczesne, czasem szczytowe technologie: THX, Planar Diagrams, Dolby Atmos, Ribbon Speakers, ANC i wiele innych.



Firma MIP jako Oficjalny Partner będzie starać się o zwiększenie dostępności marki dla polskiego klienta. Z początku będzie to asortyment głównie z segmentu audio ale z czasem będą wprowadzane inne kategorie sprzętu. W obecnej chwili sprzęt można nabyć w wybranych sklepach oraz przetestować w sieci sklepów MP3Store.



































Źródło: Info Prasowe / MIP