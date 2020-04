NEC NC1402L - najcichszy cyfrowy projektor kinowy na rynku

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

NEC Display Solutions wprowadza na rynek cyfrowy projektor kinowy NC1402L, który łączy w sobie wydajną projekcję z cichą pracą, zapewniając realizację seansów kinowych na najwyższym poziomie wizualnym. Urządzenie pracuje z natężeniem dźwięku wynoszącym zaledwie 49dB, co czyni je niesłyszalnym w sali kinowej. Dzięki temu nic nie zakłóca widzom oglądania filmów. Projektor idealnie sprawdzi się również w kinach mobilnych i kinach bez kabin operatorskich. Projektor zbudowany jest w oparciu o najnowszą technologię laserowego źródła światła, zapewnia ostre kolory i najwyższą jakość obrazu. Posiada uszczelniony mechanizm optyczny, co minimalizuje wnikanie kurzu do wnętrza urządzenia. Dzięki temu można uzyskać nieskazitelny obraz bez konieczności przeprowadzania specjalnych czynności konserwacyjnych.







NC1402L jest bardzo elastyczny w użytkowaniu i nie wymaga stosowania specjalnego systemu odprowadzania ciepła. Ma kompaktową budowę, jest łatwy w montażu i nadaje się do instalacji sufitowych, podłogowych lub mobilnych w kinach średniej wielkości z ekranami o szerokości do 14 m.



Brak konieczności wymiany lamp i filtrów oznacza, że NC1402L oferuje bezobsługową pracę i niskie, przyjazne dla środowiska, zużycie energii. Ponadto, dzięki zastosowaniu technologii laserowego źródła światła, projektor osiąga żywotność do 50000 godzin w normalnych warunkach użytkowania. W rezultacie operatorzy kin mogą liczyć na korzyści płynące z niższych całkowitych kosztów eksploatacji i większych dochodów z tzw. jednego „fotela”.



Gerd Kaiser, Senior Product Manager w NEC Display Solutions Europe, powiedział: "Sposób, w jaki widzowie konsumują rozrywkę stale się zmienia. Operatorzy kin muszą być elastyczni, a sprzęt projekcyjny musi być bardzo wydajny, a jednocześnie kompaktowy, aby można go było łatwo zainstalować i transportować. Projektor kinowy NC1402L spełnia te wymagania, ponadto wyróżniając się cichą pracą i mniejszymi kosztami konserwacji. Zarówno operatorzy, jak i widzowie mają gwarancję wizualizacji na najwyższym poziomie i korzystnego stosunku jakości do ceny".



Cyfrowy projektor kinowy NC1402L będzie dostępny na rynku od maja 2020 roku.











Źródło: Info Prasowe / NEC