MOVA Mobius 60 sam dobiera mopy

Marka MOVA wprowadza na polski rynek urządzenie, które redefiniuje pojęcie automatyzacji w domowych porządkach – model Mobius 60. To pierwszy w portfolio producenta robot typu „wszystko w jednym”, który dzięki systemowi MopSwap Hub samodzielnie wymienia w stacji dokującej nakładki mopujące, dobierając je do specyfiki sprzątanej powierzchni. Urządzenie, które łączy w sobie ogromną siłę ssania 30 000 Pa, nawigację z chowanym sensorem oraz zdolność pokonywania 8-centymetrowych przeszkód, dostępne jest w specjalnej ofercie promocyjnej od 2 do 31 grudnia 2025 roku.







Inteligentna szafa z obuwiem, czyli system MopSwap Hub

Największą innowacją, która wyróżnia MOVA Mobius 60 na tle konkurencji, jest całkowite odejście od koncepcji uniwersalnej nakładki mopującej. Inżynierowie marki opracowali system MopSwap Hub, który działa niczym inteligentna garderoba. Robot automatycznie rozpoznaje strefy w domu i w stacji dokującej samodzielnie wymienia mopy na takie, które najlepiej poradzą sobie z danym wyzwaniem. Do dyspozycji ma trzy rodzaje nakładek: mop ThermoHold, który wykorzystuje ciepło zmagazynowane po myciu we wrzątku do rozpuszczania tłustych plam np. na podłodze w kuchni, mop pluszowy o delikatnej strukturze przeznaczony do parkietów i podłóg wrażliwych na zarysowania oraz mop HyperClean do standardowego, codziennego mycia kafelków i paneli. Dzięki temu użytkownik ma pewność, że nieczystości z jednego pomieszczenia nie zostaną przeniesione np. na delikatny parkiet w salonie.



Precyzja szorowania z FlexiPress Mop Pad

Sama wymiana nakładek to nie wszystko – kluczem do skuteczności jest technologia ich pracy. Mobius 60 wykorzystuje system FlexiPress Mop Pad, który gwarantuje stały docisk do podłoża z siłą 12N. Dwa obrotowe mopy pracują z wysoką prędkością 260 obrotów na minutę, co pozwala na mechaniczne usuwanie nawet zaschniętych zabrudzeń. Co więcej, uchwyty mopów są osadzone na elastycznym zawieszeniu, które pozwala na ich wychylenie pod kątem do 5 stopni oraz ruch w pionie. Dzięki temu nakładki idealnie dopasowują się do nierówności podłogi, zapewniając dokładne czyszczenie na całej powierzchni.



Zwinność kameleona i nawigacja FlexScope

Projektując model Mobius 60 rozwiązano jeden z największych problemów konstrukcyjnych robotów sprzątających – kolizję między precyzyjną nawigacją laserową a wysokością urządzenia. Zastosowano tu technologię FlexScope z chowanym sensorem DToF. W standardowym trybie wieżyczka laserowa jest wysunięta, zapewniając precyzyjne mapowanie otoczenia. Jednak w momencie, gdy robot musi wjechać pod niskie meble, sensor automatycznie chowa się w obudowie, redukując wysokość urządzenia do zaledwie 89,5 mm. Pozwala to na skuteczne sprzątanie w trudno dostępnych miejscach, takich jak przestrzenie pod kanapami czy niskimi szafkami, bez ryzyka utknięcia czy uszkodzenia mebli.



Off-road w domowym zaciszu dzięki StepMaster 2.0

Mobius 60 to urządzenie przygotowane na architektoniczne wyzwania, które dla standardowych robotów są barierą nie do przebycia. Zastosowany system StepMaster 2.0 wyposażono w robotyczne, wysuwane nogi, które fizycznie unoszą podwozie urządzenia. Dzięki temu robot potrafi pokonać przeszkody o łącznej wysokości do 8 cm. W praktyce oznacza to zdolność wjazdu na skomplikowane sekwencje progów, na przykład pierwszy stopień o wysokości 5 cm, a zaraz po nim kolejny o wysokości 3 cm, lub pokonanie pojedynczego, pionowego progu o wysokości do 5 cm. Sprawia to, że urządzenie jest w pełni autonomiczne nawet w mieszkaniach o nietypowym układzie poziomów.



Bezkompromisowa siła ssania i uszczelnianie na dywanach

Oprócz zaawansowanych funkcji mycia, MOVA Mobius 60 oferuje jedną z najwyższych na rynku sił ssania, wynoszącą 30 000 Pa. Aby w pełni wykorzystać ten potencjał, szczególnie na grubych dywanach, zastosowano system Dynamic Suction Retention. Wykorzystuje on specjalną przegrodę (Pressure-Retention Baffle), która po wykryciu miękkiego podłoża opuszcza się, tworząc uszczelnioną komorę ssącą. Pozwala to na wyciągnięcie głębokich zabrudzeń, których nie usunie zwykłe powierzchowne odkurzanie. Pracę silnika wspiera system szczotek Anti-Tangle TroboWave DuoBrush, zaprojektowany tak, aby minimalizować ryzyko wkręcania się włosów i sierści.



Sterylna czystość obsługiwana wrzątkiem i system DuoSolution

Stacja dokująca All-in-One modelu Mobius 60 wyznacza nowe standardy higieny. Po powrocie do bazy mopy są myte wodą o temperaturze aż 100°C, co skutecznie rozpuszcza brud i eliminuje bakterie. Proces czyszczenia wspierany jest sterylizacją tarki myjącej (JetSpray Dryboard) światłem UV, a całość kończy suszenie mopów gorącym powietrzem (60°C) w ciągu jednej godziny, co zapobiega powstawaniu pleśni i nieprzyjemnych zapachów – w tym system OmniDry, który suszy także pojemnik na kurz w robocie oraz worek na kurz w stacji. Dodatkowym atutem jest system DuoSolution, składający się z dwóch niezależnych pojemników na detergenty o łącznej pojemności 600 ml. Robot automatycznie dozuje odpowiedni płyn w zależności od zadania – na przykład inny detergent do usuwania zapachów zwierząt, a inny do standardowego mycia podłóg.



Precyzja dotarcia do krawędzi

Dopełnieniem możliwości sprzątających jest technologia FlexRech, która odpowiada za dokładne czyszczenie wzdłuż ścian i w narożnikach. Robot wyposażony jest w wysuwany mechanizm mopa oraz szczotki bocznej, co pozwala na pełne pokrycie powierzchni, które zazwyczaj są pomijane przez okrągłe roboty sprzątające. W połączeniu z baterią o pojemności 6400 mAh, urządzenie jest w stanie posprzątać duże powierzchnie na jednym ładowaniu, nie pozostawiając tzw. martwych stref przy listwach przypodłogowych.



Dostępność i promocja

MOVA Mobius 60 dostępny jest w sprzedaży od 2 grudnia 2025 roku w największych sieciach handlowych w Polsce: RTV Euro AGD, Media Expert, Al.to, Max Elektro, MediaMarkt, Neonet, Komputronik, na platformie Allegro oraz w oficjalnym sklepie internetowym MOVA. Sugerowana cena katalogowa wynosi 6399 PLN, jednak w ramach promocji startowej obowiązuje zniżka 28%, dostępna do 31 grudnia 2025 roku.

























