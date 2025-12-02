Polska premiera realme GT 8 Pro

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka technologiczna realme oficjalnie zaprezentowała dziś w Polsce swój najpotężniejszy flagowy smartfon realme GT 8 Pro. Urządzenie łączy wyjątkową wydajność, zaawansowane tryby fotograficzne, inteligentne funkcje AI oraz nowoczesny design, pozwala też na personalizację na niespotykanym dotąd poziomie. realme GT 8 Pro jest już dostępny w dwóch wariantach kolorystycznych niebieskim i białym, a do 21 grudnia można skorzystać ze specjalnej promocji. realme GT 8 Pro to efekt wytężonej pracy, która zapewniła największy dotychczas skok wydajności w historii serii GT. Napędza go najpotężniejszy w branży procesor mobilny Snapdragon 8 Elite Gen 5, wykonany w zaawansowanym, 3-nanometrowym procesie technologicznym TSMC. Jego możliwości wspiera specjalistyczny układ Hyper Vision+ AI Chip, odpowiadający za inteligentną optymalizację oraz najwyższej klasy przetwarzanie grafiki.







Snapdragon 8 Elite Gen 5 wyposażono w procesor Qualcomm Oryon trzeciej generacji o taktowaniu 4.6 GHz, zapewniający wzrost wydajności o 20% i poprawę efektywności energetycznej o 35%. Dzięki wykorzystaniu technologii Hyper Vision+ AI smartfon umożliwia nawet czterokrotne zwiększenie rozdzielczości obrazu oraz osiągnięcie odświeżania do 144 Hz. realme GT 8 Pro to także idealny wybór dla entuzjastów mobilnej rozrywki. Smartfon wykorzystuje technologię AI Gaming Super Frame, co zapewnia stabilną, maksymalną liczbę klatek na sekundę w wielu wymagających tytułach. Urządzenie utrzymuje odświeżanie 144 Hz w grze Mobile Legends: Bang Bang nawet przy wysokim obciążeniu w ekstremalnej temperaturze 35°C. Co więcej, na smartfonie można włączyć jednocześnie dwie wymagające gry z zachowaniem pełnej płynności działania.



Smartfon wyróżnia się również potężną baterią o pojemności 7000 mAh, wspierającą technologię szybkiego ładowania przewodowego 120 W oraz ładowania bezprzewodowego 50 W. realme GT 8 Pro umożliwia ponad 20 godzin nieprzerwanego oglądania filmów w aplikacjach YouTube czy TikTok oraz nawet 8,4 godziny rozgrywki w Mobile Legends: Bang Bang. Niezależnie od tego, czy użytkownik streamuje treści, gra czy tworzy materiały – bateria nowego flagowca realme wytrzyma przez cały dzień.



Wyświetlacz HyperGlow w GT 8 Pro ma rozdzielczość 2K, odświeżanie 144 Hz oraz imponującą szczytową jasność 7000 nitów, dzięki czemu obraz pozostaje świetnie widoczny nawet w pełnym słońcu. Smartfon wyposażono również w symetryczne głośniki MasterAcoustic, precyzyjny haptyczny silnik wibracji oraz zaawansowany system chłodzenia 7K Ultimate VC, gwarantujący stabilną pracę podczas intensywnego użytkowania.



Mobilne zdjęcia uliczne, jakich jeszcze nie było

realme GT 8 Pro to efekt czteroletniej, strategicznej współpracy z legendarną marką fotograficzną RICOH GR. Zastosowany w smartfonie rewolucyjny system aparatów RICOH GR Camera System zmienia urządzenie w idealne narzędzie do fotografii ulicznej, ma klasyczne ogniskowe 28 mm i 40 mm, oddające naturalną perspektywę ludzkiego oka. Tryb Snap Focus z algorytmem Super QPD Snap umożliwia natychmiastowe wykonywanie zdjęć, a pięć profili RICOH GR Film Tone (Standardowy, Pozytywny, Negatywny, Jednostajny oraz Wysokokontrastowy B&W) zapewnia autentyczną, analogową estetykę charakterystyczną dla aparatów RICOH GR. Dzięki temu użytkownicy mogą odkrywać fotografię uliczną na nowo, a efekty dorównują tym znanym z kultowego modelu RICOH GR4.



realme GT 8 Pro jest jednak znacznie bardziej wszechstronny. Poza fotografią uliczną teleobiektyw 200 MP oraz flagowa matryca 1/1.56” pomogą wykonać ostre i szczegółowe zdjęcia bez straty jakości nawet przy 12-krotnym zbliżeniu. Smartfon świetnie sprawdzi się również podczas robienia portretów: ogniskowa 3x stworzy naturalną głębię, a zaawansowane algorytmy pozwolą zachować pełną szczegółowość ujęcia. Ulepszony aparat ultraszerokokątny 50 MP z polem widzenia 116° i przysłoną F2.0 umożliwia łatwe wykonanie zarówno grupowych ujęć, jak i uchwycenie szerokich, miejskich kadrów. Całości dopełniają zaawansowane możliwości wideo: 4K 120 fps Dolby Vision, 8K 30 fps oraz 4K 120 fps, w 10-bitowym formacie log. To zestaw, który spełni oczekiwania zarówno laików, jak i profesjonalnych twórców.



Twój osobisty asystent

realme GT 8 Pro działa pod kontrolą najnowszego systemu realme UI 7.0, opartego na Androidzie 16. Zapewnia on płynny, w pełni personalizowany interfejs utrzymany w stylistyce Light Glass, obejmującej m.in. ikony Ice Cube Icons oraz panel sterowania Misty Glass Control Center. System jest wspierany przez sztuczną inteligencję, a najważniejszymi nowościami są Podsumowanie Powiadomień AI, automatycznie podsumowujący powiadomienia i tworzący poranny oraz wieczorny harmonogram, oraz Mistrz Kadrowania AI, dostarczający praktycznych wskazówek na temat kadrowania oraz kompozycji zdjęć. Interfejs wyposażono także w wielozadaniowy pasek Multi-task Side Bar, wyświetlający do 12 aplikacji i umożliwiający jednoczesne działanie dwóch wymagających programów w tle. W systemie nie zabraknie również pakietu rozwiązań dla graczy, takich jak Trener Gier AI, AI Smart Reply oraz AI Highlight, który automatycznie zapisuje kluczowe momenty zwycięstw w grach.



Styl, który możesz zmieniać

realme GT 8 Pro łamie utarte schematy projektowania smartfonów, a wszystko dzięki pierwszej w branży wymiennej wyspie aparatów. Użytkownik może ją odczepić i zastąpić jednym z kilku dostępnych modułów – okrągłym, kwadratowym lub inspirowanym motywem robota. Proces wymiany jest wyjątkowo prosty, wystarczy odkręcić element dołączonym do zestawu śrubokrętem, a następnie zamontować nowy moduł. W wariancie niebieskim tylny panel wykonany został z wegańskiej skóry z recyklingu, której faktura przypomina papier. Smukłe krzywizny, matowa, metalowa ramka oraz płaski ekran zapewniają wysoki komfort użytkowania. Smartfon dostępny jest również w eleganckiej białej wersji kolorystycznej.



Wyścigowy smartfon realme GT 8 Pro Dream Edition

Oprócz standardowej wersji dostępny jest także wyjątkowy model GT 8 Pro Dream Edition, powstały we współpracy z zespołem Aston Martin Aramco F1 Team. To wariant w pełni wyrażający wyścigowe DNA. Urządzenie wyróżnia się wyjątkową kolorystyką: kultową zielenią Aston Martin Racing Green, akcentami w kolorze Lime Essence, a także srebrnym emblematem Aston Martin umieszczonym na tylnym panelu. Dodatkowo Formuła 1 stanowiła inspirację do stworzenia interfejsu urządzenia: to dynamiczna tapeta AMR25 oraz tryb GT, z dźwiękami z toru wyścigowego. Każdy detal został szczegółowo zaprojektowany, by oddać adrenalinę i elegancję sportów wyścigowych.



Ceny oraz dostępność

Od dziś do 21 grudnia, nowe smartfony z serii realme GT 8 Pro są dostępne w specjalnej ofercie na start sprzedaży:

- realme GT 8 Pro (12/256) w cenie 4199 PLN

- realme GT 8 Pro (16/512) w cenie 4499 PLN



Co więcej, w trakcie trwania oferty, do zakupionego smartfona użytkownik otrzyma dodatkowy zestaw wymiennej wyspy aparatu wraz z dedykowanym etui ochronnym. GT 8 Pro (12/256) w specjalnej ofercie można nabyć w sieciach sklepów Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Komputronik, Neonet, a także na realmeshop.pl.



GT 8 Pro (16/512) objęte akcją na start sprzedaży dostępne są w sieciach sklepów Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Komputronik, Neonet, na Allegro oraz realmeshop.pl, a także u operatorów sieci Play i Plus.



Od 22 grudnia cena regularna urządzeń z serii realme GT 8 Pro wyniesie:

- realme GT 8 Pro (12/256) w cenie 4699 PLN

- realme GT 8 Pro (16/512) w cenie 4999 PLN



Dodatkowo, edycja specjalna realme GT 8 Pro Dream Edition (16/512) jest możliwa do nabycia za 5499 zł w sieciach sklepów Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, na realmeshop.pl, a także u operatorów sieci Play, Plus i już wkrótce również w Orange.





























źródło: Info Prasowe - realmy