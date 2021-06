MSI - Laptop szybki czy ładny? Można mieć oba...

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

„MSIology: Technologia spotyka się z Estetyką” to hasło z jakim firma MSI zaprezentowała serię nowych komputerów przenośnych, dla twórców i dla graczy. O tym, że są szybkie i wydajne nie trzeba nikogo przekonywać, bo wszystkie nowe laptopy dla tych grup takie właśnie są. Dlatego MSI postawiło na to, co od razu wpada w oko – design i wrażenia estetyczne. Nowe komputery wyróżniają się przede wszystkim na tym właśnie polu. A ponieważ kupuje się oczami to niewykluczone, że będzie to klucz do sukcesu nowej serii. Jeżeli spośród całej masy podobnych laptopów jeden będzie ładniejszy, to nabywca z pewnością wybierze właśnie ten model.







Creator Z16 łączy w sobie zaokrągloną i płynną formę z gładkimi krawędziami, czyli mówiąc wprost – stawia na uniwersalne, a nie ekstrawaganckie rozwiązania. To co widać od razu to grubość nie przekraczająca 16 mm. To czego nie widać, to wydajność, której potrzebują profesjonaliści.



Komputer Creator Z16 wyposażono w najnowszy procesor Intela 11. generacji oraz mobilną kartę graficzną z serii NVIDIA GeForce RTX 3060. Wraz z wyjątkowym systemem chłodzenia z najcieńszymi na świecie łopatkami wentylatorów (0.1 mm) - Cooler Boost Trinity+ firmy MSI, Creator Z16 renderuje animacje 3D o 40% szybciej niż produkty poprzedniej generacji. Zastosowana karta Wi-Fi zgodna ze standardem Wi-Fi 6E jest trzy razy szybsza niż Wi-Fi 5. Co lepiej pozwala wykorzystać możliwości szybkiego łącza internetowego.



Ekran zastosowany w tym modelu ma rozdzielczość QHD+ i proporcje 16:10 co poprawia komfort pracy z aplikacjami biurowymi i profesjonalnymi - mieści się na nim więcej treści. Każdy panel jest sprzętowo kalibrowany w fabryce po to, aby zapewnić 100% pokrycie przestrzeni barw DCI-P3 i minimalne niedoskonałości w odwzorowywaniu kolorów.



Pomimo wagi nie przekraczającej 2,2 kg w wnętrzu zmieszczono pojemny akumulator (90 Wh) z technologią szybkiego ładowania. Laptop wyposażony jest w dwa szybkie porty USB 3.2 Gen2, oraz dwa Thunderbolt 4.





Creator 17 to najbardziej smukły i najpotężniejszy laptop w swojej klasie. Mimo swoich rozmiarów, laptop wazy mniej niż 2.5 kg, a jego grubość nie przekracza 21 mm. To świetny wybór dla twórców, którzy szukają potwornej mocy i większego 17.3-calowego ekranu do edycji w rozdzielczości 4K. Wyposażony jest w wysokiej klasy wyświetlacz Mini LED, który oferuje użytkownikom żywe i realistyczne wizualizacje. To dlatego, że wyświetlacze Mini LED charakteryzują się lepszym kontrastem (jasność do 1000 nitów) i głębią czerni od ekranów wykonanych w tradycyjnej technologii.



Nowoczesna karta graficzna z rodziny RTX 3000, szybki procesor, dysk SSD i pojemna pamięć RAM czynią z tego modelu potężne i wydajne narzędzie, które w połączeniu ze sterownikami z serii NVIDIA STUDIO tworzą narzędzie, które spełni oczekiwania każdego twórcy i znacząco przyspieszy jego pracę.



Na pokładzie nowych laptopów znalazły się najnowsze procesory Intela 11. generacji z serii H, które przeszły ewolucję z 6- do 8-rdzeniowych układów oraz procesory graficzne z linii NVIDIA® GeForce RTX™ 30. Nowe podzespoły oznaczają dla użytkownika do 60% większą wydajność CPU i o 25% więcej klatek obrazu na sekundę w grach. Poprawione, wydajniejsze układy chłodzenia umożliwiły zastosowanie wyższych limitów energetycznych co też przekłada się na lepsza wydajność komputerów.





We współpracy z Tsuyoshi Nagano, artystą znanym z niesamowitych dzieł sztuki tworzonych gier fabularnych RPG „Romance of the Three Kingdoms” i „Nobunaga’s Ambition” powstały notebooki z serii Katana GF76 i GF66>. Wyróżniają się podświetlaną czerwonym światłem, ergonomiczną, gamingową klawiaturą o skoku 1,7 mm i wydzielonym bloku numerycznym (także w wersji z 15-calowym ekranem)



Duży, 17.3-calowy (15.6-calowy w GF66) ekran IPS o rozdzielczości Full HD i częstotliwości odświeżania do 144Hz to idealne rozwiązanie dla każdego gracza – wydajne i wygodne.





Z kolei przy tworzeniu serii Pulse GL MSI współpracowało z Maartenem Verhoevenem światowym mistrzem w modelowaniu w programie Zbrush z 2018 roku. Wytrzymała obudowa ozdobiona jest laserowo grawerowanymi ornamentam. Tu także znalazła się wydzielona, niezależna klawiatura numeryczna





Odświeżona linia GE Raider oprócz graficznego wyróżnika w postaci świetlnego paska otrzymała ekrany o ekstremalnie wysokich częstotliwościach odświeżania. Dla rozdzielczości Full HD jest to 360 Hz, a dla QHD 240 Hz. Te modele z punktu widzenia gracza praktycznie nie mają słabych punktów.





Seria GP Leopard, to laptopy stworzone zarówno dla graczy jak i profesjonalistów, którzy potrzebują nieograniczonej mocy w przenośnym komputerze. Szybkie procesory, karty graficzne, sieciowe, dyski SSD. Tu nie ma czegoś takiego jak wąskie gardło. Nic nie ogranicza mocy.





Natomiast seria GS Stealth, to propozycja dla graczy, którzy lubią lub potrzebują być w ruchu, a komputer wykorzystują też do pracy. Wydajne podzespoły i przede wszystkim pojemna bateria umożliwiają realizację tego zadania.





Najnowsza generacja systemu chłodzenia pozwala na uzyskanie większego przepływu powietrza, co skutkuje niższą temperaturą pracy CPU i GPU przy maksymalnym obciążeniu. Oznacza to możliwość utrzymania wyższych zegarów i w konsekwencji wyższej wydajności (nie występuje efekt throttlingu – obniżania zegara, aby nie przegrzać sprzętu). Efekt ten uzyskano przeprojektowując system chłodzenia i wykorzystując ciepłowody o cieńszych o 33% ściankach. W cienkiej, niespełna 2,5 centymetrowej obudowie zmieszczono aż 6 ciepłowodów i 2 wentylatory.





Więcej energii dla graficznej – szybszy rendering i więcej fps w grach

Wydajność najnowszych, mobilnych kart graficznych w nowych laptopach ograniczona jest limitem dostarczanej energii, a ten z kolei m.in. efektywnością systemu chłodzenia komputera. Poprawione chłodzenie umożliwiło podniesienie limitu (parametru TGP) w laptopie GE7 Raider dla karty RTX 3080 aż do 165W co jest najwyższym wynikiem w tej klasie sprzętu. W laptopach z serii GP Leopard TGP wynosi od 130 dla karty RTX 3060 do 140W dla RTX 3070.



Zoptymalizowane oprogramowanie – lepszy dźwięk i automatyczna optymalizacja wydajności

Wszystkie funkcje dotychczasowego oprogramowania narzędziowego zostały zintegrowane w zupełnie nowej, wspomaganej sztuczną inteligencją aplikacji MSI Center. MSI Center może teraz inteligentnie skonfigurować ustawienia zgodnie z preferencjami użytkownika, co sprawi, że system będzie działał z optymalną wydajnością.

Zoptymalizowano również wrażenia audio! System dźwiękowy MSI osiągnął najwyższy poziom w swojej historii. Bazujący na akustycznych algorytmach wspomaganych sztuczną inteligencją, wyjątkowy silnik MSI, „Speaker Tuning Engine”, jest najinteligentniejszym silnikiem, który monitoruje dźwięk w czasie rzeczywistym! Eliminuje on zniekształcenia i wibracje dźwięku, zachowując przy tym jego wysoką jakość.





































Źródło: Info Prasowe / MSI