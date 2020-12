MSI - Nowe Biosy dla płyt serii AMD 500 i 400

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

MSI dość długo kazało czekać swoim klientom na nowe BIOS Udates dla płyt głównych z chipsetami serii AMD 500 i 400, niezbędnymi do współpracy z procesorami AMD Ryzen 5000. Co prawda dla niektórych modeli ukazała się już wersja Beta BIOS z listą AGESA w wersji (w tym dla mojej X470 GAMING M7 AC), ale zawiera ona Patch ComboAm4v2PI 1.1.0.0 i to w wersji Beta. Posiadacze płyt MEG X570 GODLIKE, MEG X570 UNIFY, MEG B550 UNIFY / UNIFY-X, MPG B550 GAMING EDGE WIFI i MAG B550M MORTAR / MORTAR WIFI, otrzymali właśnie najnowszą paczkę AGESA Combo PI V2 1.1.9.0 (Beta BIOS), natomiast dla płyt z chipem serii 400, nowe oprogramowanie dostępne będzie w styczniu 2021. Nowe BIOSy wspierają również technologie AMD Curve Optimizer oraz NVIDIA PCIe Resizable BAR.















Źródło: TechPowerUP