MSI - Nowe klawiatury mechaniczne serii Vigor GK

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

MSI z dumą prezentuje swoje najnowsze klawiatury mechaniczne klasy premium. W ręce graczy trafi pełnowymiarowa klawiatura Vigor GK71 Sonic oraz kompaktowy model Vigor GK50 Low Profile TKL bez bloku numerycznego. Obie klawiatury są dedykowane zwłaszcza fanom FPS-ów, gier MOBA i wszystkich innych produkcji o dynamicznej rozgrywce, w których liczy się każdy ułamek sekundy. MSI Vigor GK71 Sonic wyróżnia się doskonałym designem i wysoką jakością wykonania. Górna warstwa obudowy została wykonana z lotniczego stopu aluminium co sprawia, że może służyć zapalonym graczom przez lata. Dzięki temu rozwiązaniu klawiatura zyskała odpowiednią sztywność.







Obudowa nie ugina się podczas korzystania, co bywa problemem innych klawiatur i znacząco wpływa na precyzję pisania. Dodatkowo MSI, dbając o komfort i właściwe ułożenie dłoni podczas korzystania z klawiatury, wyposażył zestaw w podstawkę pod nadgarstki z zapamiętującej kształty pianki. Z jednej strony zapewnia to wygodę, a z drugiej może pomóc zniwelować ból i zmęczenie nadgarstków.



Klawiatura MSI Vigor GK71 Sonic jest wyposażona w autorskie przełączniki liniowe MSI Sonic Red, których żywotność to aż 50 milionów kliknięć. Aby zapewnić minimalny czas reakcji w dynamicznych grach klawisze do aktywacji potrzebują niewielkiej siły – jedynie 35 g. Punkt aktywacji znajduje się na dystansie 1.9 mm, a maksymalny pełny ruch klawisza to 4mm. W klawiaturze zastosowano także przezroczyste nasadki na przełączniki – MSI ClearCaps. W połączeniu z doskonałym systemem podświetlenia RGB – MSI Mystic Light – zapewniają oszałamiające efekty świetlne. Najnowsza klawiatura MSI posiada również przyciski multimedialne oraz podwójne pokrętło, którym można sterować dotykając go z góry lub z boku klawiatury. Dzięki tym funkcjom regulowanie głośności i sterowanie utworami będzie wyjątkowe wygodne nawet w czasie rozgrywki.





MSI przygotowało także nowy model niskoprofilowej klawiatury mechanicznej Vigor GK50 Low Profile. Wersja TKL, czyli bez bloku numerycznego, to kompaktowa propozycja dla graczy, którzy chcą zaoszczędzić dodatkowe miejsce na biurku. Cechuje ją smukłość i lekka stylistyka. Wierzchnia warstwa pokryta jest szczotkowanym metalem, co gwarantuje jej wytrzymałość, a specjalne ośmiokątne nasadki klawiszy uzupełniają nowoczesny wygląd klawiatury. Ich ergonomiczna, asymetryczna budowa pozwala trzymać dłonie i nadgarstki w wygodnej, naturalnej pozycji, która zmniejsza napięcie mięśni i ból podczas długotrwałego pisania lub grania na klawiaturze. Całość ma zaledwie 34 mm wysokości i będzie się dobrze trzymała powierzchni biurka za sprawą stabilnych, antypoślizgowych podstawek. Dodatkowo w opakowaniu z klawiaturą znajdziemy pokrowiec do transportu.



Niskoprofilowe przełączniki mechaniczne zastosowane w Vigor GK50 Low Profile TKL aktywują się po 1,5 mm, a pełny możliwy dystans to 3 mm. Taką specyfikację szczególnie docenią gracze, którzy w ułamku sekundy będą musieli zareagować na ruch przeciwnika. Każdy klawisz posiada indywidualne podświetlenie RGB, które można dopasować do nastroju danego dnia. Vigor GK50 Low Profile TKL, podobnie jak GK71 Sonic, można konfigurować i personalizować dzięki wygodnej aplikacji MSI Center. Oprogramowanie pozwala na dostosowanie efektów podświetlenia, ustawienia klawiszy makro oraz wielu innych opcji.



Klawiatura MSI Vigor GK71 Sonic jest dostępna w sprzedaży w sugerowanej cenie 499 PLN, z kolei MSI Vigor GK50 Low Profile TKL w cenie 429 PLN.































Źródło: Info Prasowe / MSI