iiyama G-Master GB2560HSU-B3 Red Eagle

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Nowość iiyama G-Master z klanu Red Eagle to 25-calowy monitor oferujący ekran o rozdzielczości Full HD (1920 × 1080 pikseli), czyli parametry optymalne dla graczy z e-sportowym zacięciem. GB2560HSU-B3 wspiera treści HDR i jest uzbrojony we FreeSync Premium, co gwarantuje redukcję opóźnień i obsługę technologii LFC (Low Framerate Compensation), która pozwala wyeliminować problemy związane z zacinaniem lub rwaniem obrazu przy praktycznie dowolnej liczbie klatek na sekundę. Dodatkowo otrzymujemy predefiniowane tryby gier (m.in. FPS i strategia) i możemy samodzielnie dobierać i zapisywać ulubione ustawienia obrazu. Funkcja Black Tuner pozwala zaś na regulowanie jasności i dostosowanie poziomu czerni do własnych preferencji, zapewniając lepszą jakość widzenia w zacienionych obszarach.







Monitor G-Master GB2560HSU-B3 Red Eagle gwarantuje także wysoką jasność (400 cd/m2), pozwalając cieszyć się komfortowym użytkowaniem w nasłonecznionym pomieszczeniu, a ergonomiczna podstawa umożliwia regulację wysokości i pochylenia, obrót, a nawet pivot. Całości dopełniają wbudowane głośniki stereo o mocy 2 W.



Monitor jest już dostępny w sprzedaży u partnerów firmy iiyama. Jego sugerowana cena to 979 PLN.

































Źródło: Info Prasowe / iiyama