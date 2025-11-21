MSI EdgeXpert MS-C931 - Kompaktowy Superkomputer AI

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

MSI wprowadza na rynek EdgeXpert MS-C931 - kompaktowy superkomputer AI bazujący na platformie NVIDIA DGX Spark z rewolucyjną architekturą Grace Blackwell. EdgeXpert MS-C931 to desktopowy superkomputer AI, który redefiniuje obliczenia związane ze sztuczną inteligencją. Urządzenie łączy moc przemysłowych systemów AI z kompaktową formą gotową do pracy biurowej, oferując programistom, naukowcom AI oraz analitykom danych możliwość lokalnego rozwijania i uruchamiania zaawansowanych modeli sztucznej inteligencji. Komputer wyposażony jest w najnowocześniejszy superchip NVIDIA® GB10 Grace Blackwell - tę samą potężną jednostkę, która napędza kompaktowe superkomputery z serii NVIDIA DGX Spark. Urządzenie oferuje imponującą wydajność 1000 AI TOPS (FP4), dostarczając moc obliczeniową na poziomie petaflopa w obudowie o wymiarach zaledwie 151 x 151 x 52 mm i masie 1.2 kg.







Przełomowa architektura obliczeniowa

Sercem uurządzenia jest architektura NVIDIA Grace Blackwell, łącząca procesor graficzny NVIDIA Blackwell z 20-rdzeniowym procesorem ARM (10 Cortex-X925 + 10 Cortex-A725). Technologia NVLink-C2C zapewnia ujednolicony model pamięci CPU+GPU o przepustowości nawet pięciokrotnie wyższej niż standardowa magistrala PCIe 5.0, gwarantując ultraszybki dostęp do danych. System dysponuje 128 GB zunifikowanej pamięci systemowej LPDDR5x o przepustowości 273 GB/s, co zapewnia pojemność niezbędną do efektywnego opracowywania modeli, szybkiego przeprowadzania eksperymentów i wysokowydajnego wnioskowania.



Lokalne uruchamianie dużych modeli językowych

EdgeXpert MS-C931 umożliwia lokalne uruchamianie modeli LLM, zapewniając bezpieczeństwo danych, niskie opóźnienia, kontrolę kosztów oraz spójność pełnego przepływu pracy AI – od prototypowania, przez dostrajanie, aż po wnioskowanie. Dzięki kartom sieciowym NVIDIA ConnectX-7, dwa systemy MS-C931 mogą ze sobą współpracować, obsługując modele AI o maksymalnie 405 miliardach parametrów.



Płynna skalowalność od desktopa do chmury

Urządzenie wykorzystuje architekturę oprogramowania NVIDIA AI, umożliwiając bezproblemowe skalowanie modeli z komputera do chmury obsługiwanej przez systemy NVIDIA DGX oraz inne centra danych napędzane przez rozwiązania NVIDIA.



Wszechstronne zastosowania

EdgeXpert MS-C931 stanowi idealną platformę do tworzenia aplikacji brzegowych z wykorzystaniem frameworków NVIDIA®, takich jak:

- Isaac – dla robotyki

- Holoscan – dla urządzeń medycznych

- Riva – dla handlu detalicznego

- Metropolis – dla inteligentnych miast



Kompletne rozwiązanie gotowe do pracy

System dostarczany jest jako kompletne rozwiązanie obejmujące sprzęt, system operacyjny NVIDIA DGX OS oraz oprogramowanie. EdgeXpert MS-C931 oferuje bogate wyposażenie w porty: 4x USB 3.2 Type-C, złącze RJ-45 10 GbE, HDMI 2.1a, WiFi 7 oraz Bluetooth 5.3. Pamięć masowa dostępna jest w konfiguracjach 1 TB lub 4 TB NVMe M.2 z funkcją samoszyfrowania.



Komputer można zamawiać na Media Expert i w x-kom. Sugerowana cena detaliczna: 19 999 PLN, premiera w Polsce: grudzień 2025.

















źródło: Info Prasowe - MSI