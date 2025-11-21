Rusza epicka misja REDMAGIC

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Rusza kampania, w której można zdobyć rewelacyjne okazje. REDMAGIC rozpoczyna epicką misję składającą się z dwóch rozdziałów, w których można zdobywać bezpłatne akcesoria i odkrywać promocje godne najlepszych łowców przygód. Aby wyruszyć w podróż, należy nie tylko zebrać drużynę, ale też wyposażyć się odpowiedni sprzęt. Dlatego pierwszy rozdział epickiej misji REDMAGIC to Ostrza Cienia. Wszyscy na start otrzymują szansę zdobycia artefaktu o statusie epickim – kontroler Shadow Blade Handle 2 – który będzie ogromnym wzmocnieniem. Co trzeba zrobić, aby go otrzymać? Każdy, kto zakupi smartfon REDMAGIC z autoryzowanego źródła, może wejść w ten LINK i otrzymać to wyjątkowe wyposażenie idealne do mobilnego pola bitwy. Tam także można znaleźć pełen regulamin. Promocja obowiązuje do 31 grudnia 2025 roku.







Ten legendarny kontroler zamienia smartfon z wejściem USB-C w konsolę, dając przewagę w starciach PvP i misjach solo. Nie bez znaczenia jest tu obecność triggerów z efektem Halla, oferujących wyjątkową precyzję i trwałość (gwarantując ponad 5 milionów naciśnięć). To prezent, który odblokowuje nowy poziom rozgrywki.



Ale to nie koniec atrakcji, które przygotował REDMAGIC na najbliższe dni. Obserwujcie nasze media społecznościowe i wyglądajcie kolejnego posłańca z dobrymi wiadomościami. Kolejne atrakcje już niedługo! Warto też pamiętać, że REDMAGIC to nie tylko promocje — to opowieść, w której wszyscy nowi użytkownicy stają się bohaterami, a każdy zakup otwiera drzwi do kolejnych rozdziałów przygody.











źródło: Info Prasowe - REDMAGIC