Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

MSI ma zaszczyt zaprezentować swoje nowe słuchawki dla graczy. IMMERSE GH20 to lekki gamingowy zestaw słuchawkowy o klasycznym wyglądzie, bez oświetlenia RGB. Waży on zaledwie 245 gramów. Poduszki nauszników zostały zaprojektowane tak, aby mogły z nich wygodnie korzystać osoby w okularach. Miękka wyściółka pałąka rozkłada nacisk na głowę, aby zapewnić komfort podczas długotrwałych sesji. GH20 są kompatybilne z komputerami PC, Mac, konsolami do gier i urządzeniami mobilnymi z 3,5 mm gniazdem audio. Przedłużenie kabla Y, dołączone do zestawu, pozwoli na szerszą kompatybilność mikrofonu.







• LEKKIE JAK PIÓRKO: GH20 są lekkie i przenośne, ważą zaledwie 245 gramów. Sprawdzą się jako wygodny zestaw słuchawkowy nawet podczas długich sesji gamingowych.

• ZAPROJEKTOWANE DLA KOMFORTU: Pluszowe i miękkie nauszniki o grubości 2,5 cm zostały zaprojektowane tak, aby były przyjazne dla użytkowników noszących okulary i wygodne podczas długotrwałego użytkowania. Pałąk jest gruby i miękki oraz równomiernie rozkłada nacisk na głowę.

• SOLIDNA JAKOŚĆ BUDOWY: Regulowany trzon pałąka został wykonany ze stali nierdzewnej, a pleciony kabel jest odporny na przetarcia

• USŁYSZ WSZYSTKO ORAZ ZOSTAŃ USŁYSZANY GŁOŚNO I WYRAŹNIE: Usłysz wrogów zanim ich zobaczysz dzięki 40-milimetrowym przetwornikom wbudowanym w nauszniki GH20. Spraw, by twoje słowa były wyraźne dla członków zespołu podczas gry dzięki regulowanemu mikrofonowi z gąbką tłumiącą odgłosy oddychania.

• WYGODNE STEROWANIE AUDIO: Podczas zaciętej walki w grze kontroler umiejscowiony na przewodzie daje łatwy dostęp do regulacji głośności i wyciszenia mikrofonu. Masz wszystko jest pod kontrolą.

• KOMPATYBILNOŚĆ NA RÓŻNE PLATFORMY: GH20 jest kompatybilny z PC, Mac, XBOX, PlayStation, Nintendo Switch, innymi konsolami do gier i urządzeniami mobilnymi z 3.5 mm gniazdem audio i przedłużeniem kabla Y.



Sugerowana cena słuchawek MSI IMMERSE GH20, to 159 PLN.



















Źródło: Info Prasowe / MSI