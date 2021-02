Creative Sound Blaster PLAY! 4

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Creative Labs wychodząc naprzeciw obecnym potrzebom konsumentów postanowiło stworzyć produkt, który spełni oczekiwania wobec jakości, czystości, głośności komunikacji w trakcie zdalnej konferencji, nauki, pracy, czy też zabawy. By osiągnąć ten cel Creative połączył ze sobą wysoką jakość podzespołów użytych w karcie dźwiękowej ze swoim autorskim oprogramowaniem wspomagającym jakość rozmów online. Sound Blaster PLAY!4 to nie wielkich rozmiarów karta dźwiękowa, współpracująca z większością dostępnych platform, takich jak: PC, Mac, PS5, PS4, Nintendo Switch, tablety, smartfony z systemem Android i iPad Pro (modele od 2018 r.).







Każda z powyższych platform może skorzystać z wbudowanych sprzętowo w Sound Blaster PLAY!4 inteligentnych funkcji poprawiających jakość i czystość dźwięku dwukierunkowego. Dodatkowo platforma PC dostaje autorskie oprogramowanie SmartComms Kit, Acoustic Engine, CrystalVoice, Dialog Plus i Mixer by uprościć sposób komunikacji przesyłania strumieniowego.



VoiceDetect

Będąc częścią zestawu SmartComms, VoiceDetect oferuje możliwość natychmiastowego automatycznego wyciszania mikrofonu, kiedy przestajesz mówić, i automatycznego wyłączania wyciszenia w momencie kiedy znów zaczniesz mówić.



NoiseClean

Dwukierunkowa automatyczna redukcja szumów statycznych w tle działa na typowe odgłosy wentylatora, odkurzacza, kosiarki, wiertarki itp. Funkcja NoiseClean działa jednocześnie po Twojej stronie jak i u osób z którymi w danym momencie się komunikujesz.



Acoustic Engine

To nie wszystko, aplikacja Creative jest również wyposażona w dobrze znany Sound Blaster Acoustic Engine, zestaw wiodących w branży technologii przetwarzania dźwięku z takimi funkcjami, jak immersja dźwięku przestrzennego, CrystalVoice i Dialog Plus, technologie Sound Blaster, która pomagają zwiększyć wyrazistość głosu podczas połączeń online.



Za sprzętowe nowinki technologiczne wspomagające jakość dźwięku na wszystkich platformach odpowiadają takie funkcje jak Bass Boost i Dynamic EQ. To funkcje, które są wbudowane bezpośrednio w karcie dźwiękowej i można je uruchomić za pomocą umieszczonych na DACu przycisków.



Bas Boost

Jak sama nazwa wskazuje, mamy możliwość za pomocą jednego przycisku podbić i uwydatnić niskie tony, by uprzyjemnić nam odsłuch ulubionych np. utworów muzycznych.



Dynamic EQ

Dynamiczny korektor, który ma za zadanie w czasie rzeczywistym uwydatnić fragmenty pasma odpowiadające za jakość odbieranego dźwięku, skupiając się na odbiorze ludzkiego głosu. Za jakość dźwięku odpowiada wbudowany przedwzmacniacz słuchawkowy, który może napędzić słuchawki o impedancji 16–150Ω i przetwornik cyfrowo-analogowy obsługujący odtwarzanie z rozdzielczością na poziomie 24bity/192kHz przy 110 DNR.



Karta dźwiękowa Sound Blaster PLAY!4 jest banalnie prosta w obsłudze, ponieważ nie wymaga instalacji oprogramowania i zadziała z większością platform w trybie „Plug and Play”. A to wszystko w urządzeniu nie większym niż przeciętny długopis.



Ceny i dostępność

Kartę Sound Blaster PLAY!4 można nabyć na pl.creative.com w cenie 139 PLN.





























Źródło: Info Prasowe / Creative