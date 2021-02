MSI CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

MSI ma zaszczyt zaprezentować swoją pierwszą gamingową myszkę wagi lekkiej – CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT. Nowy produkt w ofercie MSI zapewnia więcej możliwości wyboru dla graczy doceniających wyrafinowany design urządzeń peryferyjnych. Model ten, to pierwsza gamingowa mysz wagi lekkiej od MSI. Wysokiej klasy sensor optyczny oferuje precyzyjne i szybkie śledzenie ruchów oraz dokładność aż do 16000 DPI. Kabel FriXionFree to autorskie rozwiązanie MSI. Został zaprojektowany aby każdy ruch myszy po podkładce lub biurku odbywał się z jak najmniejszym oporem.







• ULTRA-LEKKA: Ważąca zaledwie 65 gramów, ultra-lekka mysz GM41 jest idealna do gier kompetetywnych; pozwala graczom poruszać się zwinnie i bez wysiłku oraz celować z niespotykaną dokładnością.

• DOSKONAŁA KONSTRUKCJA: Innowacyjnie zaprojektowana myszka GM41 została skonstruowana tak, aby każda pojedyncza część była jak najlżejsza.

• PEWNOŚĆ SIEBIE PODCZAS BITWY: GM41 ma doskonale wyczuwalne w dotyku, antypoślizgowe uchwyty z • diamentowym wzorem oraz smukły kształt, dzięki któremu mysz pewnie leży w dłoni i pasuje zarówno do uchwytu typu palm grip, jak i claw grip.

• ZBUDOWANA ABY ZWYCIĘŻAĆ: GM41 jest zbudowana tak, aby przetrwać każdą próbę! Przełączniki OMRON wytrzymują 60 milionów kliknięć. Są trwałe i niezawodne.

• EKSTREMALNA ROZDZIELCZOŚĆ DO 16000 DPI: Wysokiej klasy sensor optyczny z niezwykle precyzyjnym śledzeniem zapewnia wysoką niezawodność przy prędkości 400 IPS i precyzję do 16000 DPI przy wysokiej częstotliwości próbkowania, która zapewnia czas reakcji na poziomie 1 ms.

• RGB MYSTIC LIGHT: Oświetl pole bitwy milionami kolorów i predefiniowanymi efektami lub zsynchronizuj oświetlenie z innymi urządzeniami RGB.

• MSI FRIXIONFREE: Kabel MSI FriXionFree został zaprojektowany tak, aby zminimalizować tarcie o podkładkę lub biurko, co niweluje jego wpływ na Twoje ruchy i dokładność.



Aplikacja MSI Dragon Center została odświeżona i zyskała zupełnie nowy pakiet oprogramowania, który integruje wszystkie programy MSI w jedną platformę. Dostosowywanie wydajności i ustawień produktów MSI to tylko jedno kliknięcie. RGB Mystic Light, które kontroluje efekty RGB LED jest teraz także zintegrowane z MSI Dragon Center.



Sugerowana cena CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT, to 229 PLN.



























Źródło: Info Prasowe / MSI