Xiaomi Mi 11 - najnowszy flagowy smartfon

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Xiaomi ogłosiło dziś premierę Mi 11, najnowszego flagowca z popularnej linii smartfonów Mi. Jest to urządzenie klasy premium, debiutuje z kilkoma przełomowymi ulepszeniami w stosunku do swojego poprzednika. Ma najnowszy chipset Qualcomm Snapdragon 888, główny aparat 108 MP, kinowy system dźwięku stereo i ładowanie bezprzewodowe o mocy 50 W. Mi 11 ma jeden z najlepszych wyświetlaczy na rynku. Ekran otrzymał ocenę A+ i nagrodę za najlepszy wyświetlacz od serwisu DisplayMate, wiodącej na świecie instytucji zajmującej się profesjonalnymi recenzjami wyświetlaczy. 6.81-calowy wyświetlacz AMOLED DotDisplay z szybkością odświeżania do 120 Hz wygląda świetnie i równie dobrze działa.







To najlepszy ekran używany przez Xiaomi. Robi wrażenie wysoką rozdzielczością WQHD+ i 10-bitową głębią koloru. Obraz jest niezwykle plastyczny, a przejścia kolorystyczne płynne. Dzięki technologii Super Resolution filmy w niższej rozdzielczości zostaną automatycznie powiększone nawet do WQHD+.



Panel dotykowy z wysoką częstotliwością próbkowania dotyku 480 Hz i czytnikowi linii papilarnych w ekranie, Mi 11 pozwala użytkownikom płynnie i szybko odblokować urządzenie bez irytujących zwłok lub przycięć blokujących wyświetlacz. Obudowa jest wytrzymała, bardzo lekka i przede wszystkim doskonale zaprojektowana wizualnie.

Mi 11 ma głośniki stereo po obu stronach telefonu, firmowane przez Harmon Kardon, co zapewnia soczysty kinowy dźwięk. Ekran ze szkłem Corning Gorilla Glass Victus zapewnia podwyższoną ochronę przed kosztownymi uszkodzeniami spowodowanymi upadkami. Mi 11 ma zaawansowane, antyodblaskowe, matowe wykończenie, które świetnie wygląda i jest bardziej odporne na ślady po odciskach palców. Smartfon będzie dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych: Midnight Grey i Horizon Blue.



Mi 11 jest pierwszym telefonem wyposażonym w najnowszy flagowy procesor Qualcomm Snapdragon 888. Ten układ redefiniuje standardy wydajności dzięki procesorowi graficznemu Adreno 660, 6 generacji silnika Qualcomm AI oraz modemowi X60. Łączy technologię wsparcie AI z łącznością 5G.



Nowy procesor jest wyprodukowany w procesie technologicznym 5 nm. Mi 11 jest szybszy, potężniejszy i bardziej wydajny niż jego poprzednik. Pozwala na granie w pełnej rozdzielczości 2k z najwyższym odświeżaniem 120 klatek/s. Procesor ten oparty jest na skalowalnej ośmiordzeniowej konstrukcji, z wysokowydajnym rdzeniem ARM Cortex-X1, który drastycznie zwiększa moc obliczeniową. Pamięć? LPDDR5 taktowana 3200 MHz zapewnia topową prędkość transferu danych, która wzrosła z 5500 Mbps do 6400 Mbps.



Mi 11 ma system odprowadzania ciepła LiquidCool, to oznacza, że urządzenie bez trudu radzi sobie z ekstremalnymi grami i innymi zadaniami wymagającymi dużej wydajności. Duża bateria 4600 mAh to cały dzień intensywnej pracy. Mi 11 ładuje się bezprzewodowo z mocą do 50 W i potrafi też bezprzewodowo zwrotnie ładować inne urządzenia (z mocą 10 W).



Dzięki trzem tylnym aparatom, Mi 11, jako mobilne studio filmowe, zamieni początkującego entuzjastę fotografii oraz wideo w operatora filmowego. Aparat 108 MP z szerokokątnym sensorem rejestruje krystalicznie czyste obrazy z imponującym poziomem detali. Podobną jakość dają profesjonalne lustrzanki i bezlusterkowce. Kamera szerokokątna 13 MP i obiektyw macro 5 MP dopełniają konfigurację tylnego aparatu. Pomagają robić piękne zdjęcia krajobrazów i szczegółów z doskonałym efektem bokeh. Z przodu, przedni aparat 20 MP ma optykę umieszczoną w niewielkim otworze w ekranie. Dzięki temu otrzymujemy węższe ramki i łatwiej robi się selfie.



MIUI 12.5 jest oparte na MIUI 12 z silnym naciskiem na optymalizację systemu. Po całkowitym odświeżeniu systemowego UI, użycie procesora zostało zmniejszone nawet do 22 %, a zużycie energii - do 15 %, zapewniając identyczną wydajność. Odczujemy to przede wszystkim użytkując codziennie ten telefon – żadnych zacięć, wszystko działa i wygląda doskonale. W poprzednich wersjach, gesty i inne zadania były renderowane w pojedynczym wątku, co powodowało kolejkowanie zadań konkurujących o dostęp do procesora. Naturalnie, w takim scenariuszu przeciążenie CPU mogło powodować lagi. Jednak w MIUI 12.5, obsługa interfejsu otrzymała dedykowany wątek, dzięki czemu żadne inne zadania nie będą przeszkadzać i zagwarantują natychmiastową reakcję.



Zaawansowanych użytkowników ucieszy możliwość odinstalowania większości aplikacji, nawet tych dołączanych do systemu operacyjnego. Pierwsza partia urządzeń zacznie otrzymywać aktualizację MIUI 12.5 w Q2 2021, będą to między innymi: Mi 10T,Mi 10T Pro, Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 11. Druga fala będzie obejmowała 11 kolejnych urządzeń Xiaomi. Harmonogram wydania dla pozostałych urządzeń będzie stopniowo publikowany na MIUI.com.



Mi 11 występuje w dwóch wariantach pamięci masowej: 8 GB + 128 GB oraz 8 GB + 256 GB z ulepszoną pamięcią RAM LPDDR5 3200 MHz + pamięć masowa UFS 3.1.



Xiaomi zawsze stosuje najbardziej przyjazne praktyki rynkowe, dlatego Mi 11 jest objęty dwuletnią gwarancją. Co więcej, użytkownicy będą mogli skorzystać z dodatkowej jednorazowej bezpłatnej naprawy ekranu w lokalnym centrum serwisowym Xiaomi w ciągu pierwszych dwunastu miesięcy od zakupu.





























Źródło: Info Prasowe / Xiaomi