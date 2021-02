Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Fotel gamingowy Genesis Nitro 890 to metalowa konstrukcja wypełniona zimną pianką. Zarówno oparcie, jak i siedzisko wyścielono tkaniną, która ma być odporna na wycieranie i zapewniać odpowiednią wentylację w każdych warunkach. Dzięki wyprofilowanemu oparciu z regulowanym podparciem odcinka lędźwiowego i obecności ergonomicznej poduszki zagłówkowej, wszystkie newralgiczne partie ciała powinny mieć optymalne podparcie. Fotel dla graczy Genesis Nitro 890 oferuje mechanizm z funkcją bujania i blokady w dowolnej pozycji, jak również opcję zmiany kąta odchylenia oparcia. Użytkownik może dostosować wysokość siedziska do swojego wzrostu.







Podłokietniki są, w ocenie producenta, wygodne i regulowane w trzech kierunkach. Szerokie siedzisko ozdobione czerwonymi przeszyciami i wstawkami z ekoskóry, osadzono na podnośniku zdolnym unieść do 150 kilogramów.



Jak podkreślają projektanci, wykonana z metalu konstrukcja ma być solidna, a wypełnienie zimną pianką powinno dobrze znosić próbę czasu. Fotel porusza się na dużych kółkach. Pokryto je tworzywem sztucznym, które ma nie rysować nawierzchni. Całość waży 22,5 kilograma. Zainteresowani zakupem nie będą musieli zbyt długo czekać. Fotel dla graczy Genesis Nitro 890 trafi do sprzedaży już w najbliższych dniach. Jego cena ma wynosić 1299 PLN.





Dane techniczne:

• wykończenie: tkanina i skóra ekologiczna

• dostępny kolor: czarny/czerwony

• maksymalne obciążenie: 150 kg (podnośnik gazowy klasy 4.)

• poduszki: zagłówkowa

• regulacja odcinka lędźwiowego: tak

• wysokość fotela: 125 - 131 cm

• wysokość oparcia: 84.5 cm

• szerokość oparcia: 56.5 cm

• wysokość siedziska: 45 - 51 cm

• szerokość siedziska: 56.5 cm

• głębokość siedziska: 52 cm

• kółka: średnica 60 mm

• waga: 22.5 kg



































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia