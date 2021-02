Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Firma Razer przedstawiła dziś nową Razer Huntsman V2 Analog – pełną funkcji klawiaturę wyposażoną w analogowe przełączniki optyczne – nowe innowacyjne rozwiązanie Razera. Wraz z wprowadzeniem emulacji sterowania analogowego, prawdziwy, pełnozakresowy ruch kierunkowy jest wreszcie dostępny w grach na PC bez potrzeby korzystania z kontrolera. Gracze mogą teraz także odblokować zupełnie nowy wymiar rozgrywki dzięki możliwości pełnej regulacji i programowania każdego naciśnięcia klawisza z dokładnością do milimetra.







Analogowy przełącznik optyczny Razera to nie tylko przełom w technologii przełączników klawiaturowych, ale także klucz do odblokowania niezrównanych wrażeń w grach. Ta wyjątkowa innowacja łączy w sobie trzy elementy: emulację sterowania analogowego (Analog Input), regulowaną aktywację i aktywację dwustopniową.



- Analog Input: Funkcja Analog Input emuluje sterowanie joystickiem, zapewniając płynniejszą, bardziej dopracowaną kontrolę i zwrotność. Ta wyrafinowana funkcja usuwa ograniczenia 8-kierunkowego ruchu klawiszy WASD i pozwala na prawdziwy ruch w 360-stopniach, który najlepiej sprawdza się w grach zoptymalizowanych pod kątem obsługi kontrolera, takich jak gry trzecioosobowe, strzelanki wieloplatformowe, gry wyścigowe, a także symulatory pojazdów.

- Regulowany punkt aktywacji: Gracze mogą również dostosować punkt aktywacji każdego klawisza pod kątem dowolnego stylu gry; od szybkiej aktywacji w punkcie o wysokości 1.5 mm podczas grania w dynamiczne gry, do pełnej aktywacji klawisza na poziomie 3.6 mm

- Dwustopniowa aktywacja: Przy dwustopniowej aktywacji, jedno naciśnięcie klawisza może uruchamiać dwie zaprogramowane funkcje ustawione w dwóch różnych punktach aktywacji. Daje to dwukrotnie większą funkcjonalność na jedno naciśnięcie klawisza i pozwala na aktywowanie zaawansowanych kombinacji w grach - takich jak wyjmowanie granatu i rzucanie go za pomocą jednego cyklu działania klawisza.



Powstałe na bazie znanych przełączników optycznych Razera, nowe analogowe przełączniki optyczne wykorzystują prędkość światła do uruchamiania każdego klawisza. Przełączniki te śledzą, przechodzącą przez nie ilość światła i pozwalają klawiaturze mierzyć, jak głęboko wciśnięty jest każdy klawisz. W przeciwieństwie do tradycyjnych przełączników mechanicznych wymagają one mniejszej liczby ruchomych części i są pozbawione metalowych styków – to tylko czyste światło. Bez fizycznych kontaktów, podlegających stopniowej degradacji, przełączniki te mogą z łatwością wytrzymać do 100 milionów naciśnięć klawiszy.



Jako najnowszy dodatek do rodziny Huntsman, Razer Huntsman V2 Analog został ulepszony o nowe funkcje, oparte na opiniach społeczności korzystającej z Huntsman Elite, zachowując jednocześnie ulubiony przez fanów kształt i klawisze multimedialne z cyfrowym pokrętłem.



Ze względu na duże zainteresowanie, klawiatura otrzymała podwójne nasadki klawiszy wykonane z tworzywa PBT, aby uzyskać solidne, teksturowane wykończenie. Razer stosuje podwójny proces formowania plastiku, aby stworzyć bardziej wytrzymałą nasadkę klawiszy w porównaniu z tradycyjnym plastikiem ABS, który można znaleźć w większości innych klawiatur. Podwójne klawisze PBT będą także dostępne w różnych układach regionalnych, w tym w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Skandynawii, Rosji, Hiszpanii i Japonii. Razer oferuje również dodatkową możliwości personalizacji klawiatury za pomocą zestawów klawiszy PBT sprzedawanych osobno w różnych kolorach - klasycznym czarnym, kwarcowym różu, rtęciowej bieli czy zieleni Razera.



Nowa klawiatura Huntsman V2 Analog ma również ulepszone opcje podłączeń. Aby zapewnić dodatkową wszechstronność i wygodę użytkowania, klawiatura jest teraz zasilana jednym kablem w oplocie, drugi kabel pozwala na opcjonalne korzystanie z USB 3.0 passthrough. Użytkownicy mają również możliwość wyboru między USB typu C lub USB 3.0 typu A za pomocą dołączonego adaptera.



Huntsman V2 Analog dopasuje się do każdej stacji bojowej z Chroma RGB. Idąc śladami swojego poprzednika, klawiatura wspaniale rozbłyska dzięki podświetleniu z każdej strony - w tym wokół pozbawionej ramki, pluszowej, magnetycznej podpórki pod nadgarstki.



Gracze mogą spersonalizować różnorodne efekty świetlne, wybierając z 16,8 miliona kolorów za pośrednictwem Razer Synapse 3. Efekty świetlne Razer Chroma w grze są również zintegrowane z popularnymi tytułami gier i mogą wyświetlać samouczki, dynamiczne efekty reagujące na rozgrywkę oraz więcej.



System podświetlenia Razer Chroma można poszerzyć o inne urządzenia, aby uzyskać jeszcze bardziej wciągające wizualne sprzężenie zwrotne. Posiadacze Razer Huntsman V2 Analog mogą połączyć go z innymi produktami obsługującymi system oraz synchronizować go z inteligentnym, domowym oświetleniem dzięki integracji Philips Hue z Razer Chroma.



Nowe analogowe przełączniki optyczne, szeroki zakres ulepszeń, od podwójnych klawiszy PBT po usprawnione opcje łączności i pełna integracja z Razer Chroma sprawiają, że nowa Razer Huntsman Analog jest najbardziej zaawansowaną, najbardziej wszechstronną i najbardziej konfigurowalną klawiaturą Razera w historii.



Sugerowana cena detaliczna, to 269.99 €uro. Sprzedaż na Razer.com ruszyła: 4 lutego 2021, natomiast u

autoryzowanych sprzedawców, pojawi się od 9 lutego 2021.























Źródło: Info Prasowe / Razer