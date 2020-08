MSI PRO 22XT 10M All-in-One

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

MSI przyzwyczaił swoich klientów do najnowocześniejszych rozwiązań, które pozytywnie zaskakują świat. W nieprzewidywalnych, szybko zmieniających się realiach konsumenci poszukują pewnych urządzeń, które charakteryzują się stabilną pracą i najlepszymi parametrami technicznymi. Komputery All-in-One z serii MSI PRO przeznaczone są zarówno do użytku komercyjnego, jak i profesjonalnego. Komputer PRO 22XT 10M to maszyna typu All-in-One, która na wiele sposobów może zmienić Twój styl życia. Dzięki panelowi IPS oraz rozdzielczości Full HD 1080p, PRO 22XT 10M pozwala na swobodne oglądanie tego co chcesz, w taki sposób jak chcesz.







Wyświetlacz IPS charakteryzuje się również tym, że natychmiast optymalizuje kolory i jasność wyświetlanego obrazu tak, abyś mógł podczas pracy cieszyć się każdym szczegółem widocznym na ekranie.



Charakterystyczny dla paneli IPS szeroki kąt widzenia sprawia, że użytkownik, niezależnie od tego, pod jakim kątem patrzy na ekran, zawsze widzi prawidłowy, niezniekształcony obraz i kolory, co jest niezaprzeczalną zaletą podczas dyskusji nad projektem, przykładowo z grupą zgromadzonych wokół ekranu współpracowników.



PRO 22XT 10M to wygodny i wszechstronny komputer PC typu All-in-One, charakteryzujący się 10-punktowym wielodotykiem, możliwością szybkiej modernizacji i wymiany dysku twardego, możliwością 5-kierunkowej nawigacji po menu OSD i systemem montażowym zgodnym ze specyfikacją VESA. Dzięki powyższym funkcjom PRO 22XT 10M może nie tylko poprawić Twoją wydajność pracy, ale także sprawdzi się w różnych sytuacjach.



Wyświetlacz z 10-punktowym wielodotykiem zapewnia wysoką czułość i płynne działanie, dzięki czemu użytkownicy mogą cieszyć się najszybszą reakcją ekranu na dotyk. Funkcja HDD Rapid Upgrade pozwala zaś na efektywną modernizację lub wymianę wszystkich elementów pamięci masowej, nawet jeśli operacja ta musi być wykonana bardzo szybko pod presją czasu. Kolejnym ułatwieniem dla użytkownika jest uchwyt montażowy VESA, dzięki któremu komputer z serii PRO 22XT 10M można przenieść z łatwością w dowolne miejsce. W skrócie, nowe urządzenie zostało opracowane w taki sposób, aby wszystkie wymienione cechy w pełni wspierały użytkowników i pomagały jak najefektywniej wykorzystać ich cenny czas.





















