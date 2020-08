Samsung Galaxy Note20 debiutuje na polskim rynku

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 2

21 sierpnia na półkach sklepowych debiutują smartfony Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G i Note20 – najpotężniejsze jak dotąd modele z serii Note, wyposażone w kultowy rysik S Pen, doskonały ekran oraz najnowszy standard 5G (wybrane modele). Ponad 85% smartfonów z tej serii, zamówionych w przedsprzedaży, było wyposażonych w moduł 5G. Seria Galaxy Note20 oferuje wszystko czego potrzebujemy, aby móc pracować i realizować swoje pasje z dowolnego miejsca. Razem z Galaxy Note20, w sprzedaży pojawiły się również najnowszy smartwatch Galaxy Watch3, wyjątkowe słuchawki Galaxy Buds Live oraz wszechstronne tablety Galaxy Tab S7 i S7+.







Udoskonalone możliwości rysika S Pen oraz Samsung Notes czynią z serii Galaxy Note20 funkcjonalne i potężne narzędzia ułatwiające pracę. Zminimalizowane opóźnienie rysika zapewnia precyzję pisania, a nowe gesty pozwalają na jeszcze bardziej intuicyjną obsługę urządzenia. Z Galaxy Note20 zyskujemy dostęp do swoich notatek i dokumentów na każdym urządzeniu mobilnym, tablecie i komputerze z systemem Windows, z którego aktualnie korzystamy. Integracja z rozwiązaniami Microsoft zapewnia niezrównane możliwości multitaskingu, takie jak synchronizacja smartfonów z serii Galaxy Note20 z komputerem z systemem Windows 10, by udostępniać wiadomości, zdjęcia, powiadomienia i przypomnienia z kalendarza niemal w czasie rzeczywistym, kopiować i wklejać tekst oraz przeciągać i upuszczać pliki pomiędzy urządzeniami. Seria Galaxy Note20 oferuje również pakiet preinstalowanych usług oraz aplikacji Google, takich jak Gmail, Mapy Google, Google Chrome czy YouTube.



Seria Galaxy Note20 zapewnia najlepsze wrażenia z mobilnego grania za sprawą wydajnych podzespołów, płynnej częstotliwości odświeżania ekranu do 120 Hz i reakcji na dotyk na poziomie 240 Hz (Galaxy Note 20 Ultra). Począwszy od 15 września użytkownicy serii Galaxy Note20 za sprawą Xbox Game Pass Ultimate będą mogli grać w ponad 100 gier, włączając w to takie hity jak Minecraft Dungeons i Gears 5, bezpośrednio w chmurze z Xbox Game Pass Ultimate. Odpowiednie tempo rozgrywki zapewnia wsparcie dla technologii 5G oraz Wi-Fi 6. Dodatkowo komfort mobilnych rozgrywek zapewni duży, wciągający wyświetlacz i wydajny procesor. Dzięki inteligentnej i wydajnej baterii z możliwością superszybkiego doładowania ponad 50% mocy w zaledwie 30 minut nie trzeba martwić się, że smartfon rozładuje się w trakcie rozgrywki.



Z Galaxy Note20 możemy nagrywać video w jakości 8K lub skorzystać z trybu Pro Video, zapewniając naszym nagraniom kinowy rozmach. Dzięki Samsung Dex połączymy smartfon bezprzewodowo z odbiornikiem Smart TV.



Smartfony z serii Galaxy Note20 dostępne są w nowej miedzianej wersji kolorystycznej oraz w odcieniach bieli i czerni (Note 20 Ultra 5G) oraz zieleni i szarości (Note 20).

















Źródło: Info Prasowe / Samsung