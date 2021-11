Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

MSI prezentuje ultraszybki dysk SSD NVMe M.2 wyposażony w wydajny heatsink skutecznie obniżający temperaturę urządzenia podczas pracy. Dysk MSI Spatium M480 HS to prawdziwy demon prędkości. Zoptymalizowany pod kątem możliwości oferowanych przez interfejs PCi Gen4 i NVMe 1.4, dysk osiąga prędkości odczytu do 7000 MB na sekundę i zapisu do 6800 MB/s. Wbudowany aluminiowy radiator został tak zaprojektowany, aby zwiększyć efektywność rozpraszania ciepła. Dzięki strukturze ułożenia żeberek w stos, temperatura dysku SSD może być zredukowana nawet o 20°C pod obciążeniem.







W ten sposób MSI Spatium M480 HS jest w stanie utrzymać maksymalną wydajność przy dużym obciążeniu pracą bez ryzyka wystąpienia niekorzystnego efektu throttlingu. Efektywne rozpraszanie ciepłą wpływa także pozytywnie na żywotność dysku. Design radiatora zapewnia dużą kompatybilność dysku z różnymi urządzeniami – MSI Spatium M480 HS może być bez żadnych problemów instalowany w konsolach Playstation 5!



Najnowsza technologia 3D NAND pozwala w kompaktowej obudowie dysku upakować więcej miejsca na dane, dzięki czemu dyski MSI Spatium M480 HS dysponują 1 lub 2 TB dostępnej przestrzeni dyskowej. Dodatkowo, pliki są chronione wbudowanymi zabezpieczeniami tj. szyfrowanie AES256, technologią E2E Data Protection, funkcją TRIM i korekcją LDPC ECC. Wszystko to zwiększa wytrzymałość i niezawodność dysku zapewniając wysoki wskaźnik 1400 TBW, dodatkowo potwierdzony pięcioletnią gwarancją producenta.



MSI Spatium M480 HS dostępny w sprzedaży w sugerowanej cenie 929 PLN za wersję 1TB oraz 1779 PLN za wersję 2TB.





Kluczowe cechy:

- Interfejs PCIe Gen4x4 i zgodność ze standardem NVMe 1.4

- Sekwencyjna prędkości odczytu do 7000 MB/s, a zapisu do 6800 MB/s

- Aż do 1400 TBW (Terabytes Written)

- Wbudowane funkcje bezpieczeństwa danych i korekcji błędów

- Pojemności od 1 TB do 2 TB w obudowie M.2 2280

- Napęd przeznaczony do komputerów stacjonarnych, przenośnych oraz konsoli Playstation 5

- 5-letnia gwarancja



































Źródło: Info Prasowe / MSI