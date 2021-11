Master Cup Lab i turniej Master Cup Rocket League European

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Należąca do Cooler Mastera marka Master XP rusza z nowymi seriami turniejów dla graczy. Fani elektronicznej rozrywki będą mogli wziąć udział w rozgrywkach zarówno online’owych, jak i offline’owych na poziomach lokalnym i globalnym. Będzie to dla nich szansa na zdobycie sławy, a także wartościowych nagród. Master Cup to seria turniejów rozgrywanych zarówno online, jak i offline, adresowana do graczy z całego świata. Obejmuje ona wydarzenia na szczeblu lokalnym i międzynarodowym. Udział w nich daje graczom możliwość rywalizacji w ulubionych grach, zdobywanie nagród i budowanie swojej marki.







W roli pierwszych partnerów-założycieli serii Master Cup wystąpią Cooler Master i Master XP i to oni odegrają kluczową rolę w pierwszych latach rozwoju serii. Pierwszy z brandów już teraz legitymuje się bogatą historią tworzenia unikalnych turniejów skupiających się na społeczności, pozwalających na podnoszenie poziomu graczy casualowych i e-sportowych. Kolejni partnerzy eventów Master Cup będą ogłaszani w ciągu 2022 roku.



Turnieje Master Cup będą obejmowały wiele kategorii gier, od sportowych, poprzez tzw. “bijatyki”, shootery i gry towarzyskie. W każdym przypadku organizatorzy zamierzają skupić się na lokalnej i globalnej rywalizacji. Finałowe rozgrywki, w których wezmą udział najbardziej utalentowane drużyny z danego regionu, mają być meczami pełnymi pasji i emocji. Te zaś wyłonią 32 najlepsze drużyny, które będą miały szansę wygrać epickie gadżety.



Marka Master XP stara się myśleć przyszłościowo, jak wspierać i zachęcać młodsze pokolenia do podążania za marzeniami i rozwijania własnych społeczności. Brand chce odgrywać aktywną rolę w tych procesach, stąd dla uczestników faz play-off przewidziano nagrody, zarówno pieniężne, jak i rzeczowe.



Pula pieniężna: 3000 euro

• 1. miejsce - 900 euro

• 2. miejsce - 600 euro

• miejsca 3. - 4. - 225 euro

• miejsca 5. - 8. - 120 euro

• miejsca 9. - 12. - 90 euro

• miejsca 12. - 14. - 60 euro

• miejsca 15. - 16. - 30 euro



Dodatkowo do wygrania są zestawy komponentów warte sumarycznie około 20000 €.

• 1. miejsce - procesor, karta graficzna i biurko (+ wcześniej zdobyte nagrody);

• 2. miejsce - dysk SSD M.2, pamięć RAM, płyta główna, fotel i monitor (+ wcześniej zdobyte nagrody);

• 3. i 4. miejsce - zasilacz, chłodzenie procesora i obudowa (+ wcześniej zdobyte nagrody);

• miejsca 5. - 8. - podkładka pod mysz, mysz, klawiatura i headset (+ wcześniej zdobyte nagrody).



Struktura nagród została tak przemyślana, by zwycięski zespół posiadał komponenty do budowy komputera do gier dla każdego członka ekipy. Z kolei dla każdego uczestnika turnieju będą dostępne streamingowe warsztaty z montażu PC - DIY PC.



Począwszy od fazy play-off, wszystkie rozgrywki będą transmitowane na kanałach społeczności Rocket League, jak również na kanale Twitch Master Cup wraz z wirtualnym studio. Osoby, które chciałyby uzyskać więcej informacji, poznać zasady i szczegółową listę nagród organizator zaprasza na stronę smash.gg.

















Źródło: Info Prasowe / EntryMedia