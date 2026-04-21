MSI nagradza swoich użytkowników - podziel się opinią

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

MSI uruchomiło kolejną edycję programu lojalnościowego Shout Out for MSI, który łączy zakup komponentów komputerowych z nagrodą finansową dla klientów. Akcja trwa od 10 kwietnia do 30 czerwca 2026 roku lub do wyczerpania puli nagród. Uczestnicy, którzy zakupią kwalifikujące się produkty MSI i opublikują recenzje na stronie sprzedawcy lub wskazanej platformie, otrzymują cyfrowe doładowanie do platformy Games Planet o wartości do 150 euro (warunkiem skorzystania z promocji jest to, że każdy z produktów w zestawie musi pochodzić z innej linii produktowej MSI).







Zasada jest prosta: im więcej produktów MSI, tym większa nagroda

- 2 produkty: 50 € na Games Planet

- 3 produkty: 80 € na Games Planet

- 4 lub więcej produktów: 150 € na Games Planet



Jakie produkty biorą udział w promocji?

Akcja obejmuje szerokie portfolio podzespołów z serii MEG i MPG:

- Płyty główne - m.in. MEG X870E GODLIKE MAX, MPG X870E CARBON WIFI (AMD) oraz MEG Z890 GODLIKE, MPG Z890 CARBON WIFI (Intel)

- Obudowy PC - m.in. MEG MAESTRO 700L PZ, MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ, MPG GUNGNIR 300R AIRFLOW

- Chłodzenie cieczą - MPG CORELIQUID P13 360 (wersja standardowa i biała)

- Zasilacze - seria MEG i MPG z certyfikatem PCIe 5.0, m.in. MEG Ai1600T PCIE5, MPG Ai1300TS PCIE5, MPG A1000GS PCIE5



Pełna lista kwalifikujących się modeli dostępna jest na Stronie Promocji.



Jak wziąć udział?

- Kup produkty MSI u autoryzowanego sprzedawcy;

- Zarejestruj produkty na koncie MSI Member Center (account.msi.com)

- Opublikuj recenzję każdego produktu na stronie sprzedawcy lub wskazanej platformie

- Prześlij link do recenzji oraz zdjęcie naklejki z numerem seryjnym produktu przez profil MSI

- Po weryfikacji (do 14 dni roboczych) nagroda zostanie wysłana na podany adres e-mail











źródło: Info Prasowe - MSI