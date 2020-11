MSI prezentuje karty graficzne z rodziny SUPRIM

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

MSI ma przyjemność zaprezentować nową rodzinę kart graficznych SUPRIM. Podczas opracowywania tej nowej serii kart, nasi inżynierowie skorzystali z ponad dziesięcioletnich doświadczeń firmy związanych z projektowaniem obwodów i systemów chłodzenia. Prestiżowa koncepcja konstrukcyjna na naszych oczach staje się rzeczywistością, dzięki wykorzystaniu wysokiej jakości materiałów i starannej inżynierii, której efekty można samemu zobaczyć, poczuć i doświadczyć. Koncentracja na doskonałych wrażeniach użytkownika znajduje swoje odzwierciedlenie w szczegółach konstrukcyjnych karty, takich jak na przykład dedykowany dla modułów pamięci radiator i system Dual BIOS, który fabrycznie ustawiony jest w trybie cichej pracy.







Przy opracowywaniu płytki drukowanej wykorzystano dotychczasowe doświadczenia firmy MSI w projektowaniu wysokowydajnych konstrukcji, charakteryzujących się wzmocnionymi obwodami. Do budowy nowych kart użyto najwyższej jakości komponentów klasy premium i procesorów graficznych z serii NVIDIA GeForce RTX 30, które pozwalają graczom swobodnie zanurzyć się w rozgrywce i umożliwiają tworzenie wymagających treści. System chłodzenia TRI FROZR 2S trzyma temperaturę karty „w ryzach”, dzięki czemu użytkownik przez cały czas może cieszyć się jej niesamowitą wydajnością. Rozbudowany zestaw zamontowanych na karcie podzespołów obejmujący wentylatory TORX 4.0, kontrolujące przepływ powietrza żeberka radiatora, ciepłowody Core Pipe oraz płytę bazową skutecznie absorbuje i odprowadza ciepło ze wszystkich krytycznych pod względem temperatury komponentów urządzenia. Dzięki wysokiej wydajności systemu chłodzenia TRI FROZR 2S i zoptymalizowanym pod kątem cichej pracy wentylatorom oraz odpowiednio wyprofilowanemu użebrowaniu radiatora karty z serii SUPRIM są podczas pracy wyjątkowo ciche, wręcz bezszelestne.



Przyglądając się kartom SUPRIM z zewnątrz, już na pierwszy rzut oka widać, że to co je wyróżnia. To nowoczesna estetyka i wzornictwo, które odzwierciedlają wysoką wydajność. Wykonana z wypolerowanego aluminium obudowa systemu chłodzenia i tylna płyta mocująca nie tylko mechanicznie wzmacniają kartę, ale nadają jej również oryginalny wygląd. Harmonijnie działające oświetlenie RGB może być dostosowane do potrzeb użytkownika za pomocą aplikacji Dragon Center i systemu Mystic Light po to, aby eksplodować milionami kolorów i dynamicznymi efektami animacji światła.



Ciesz się czymś więcej niż tylko samą kartą graficzną z dołączoną do zestawu podkładką pod mysz i przeznaczoną do montażu wewnątrz obudowy podpórką, która usztywnia mechanicznie zainstalowaną we wnętrzu komputera kartę. Korzystaj z narzędziowego pakietu oprogramowania Dragon Center, z takimi funkcjami jak Frozr AI Cooling, pozwalającymi ujednolicić pracę wentylatorów systemowych zainstalowanych we wnętrzu komputera, które podłączone są do kompatybilnej płyty głównej MSI. Dzięki temu wentylatory mogą razem w zautomatyzowany sposób reagować na zmiany wydajności termicznej procesora graficznego. Przejmij pełną kontrolę nad swoją kartą, dzięki oprogramowaniu Afterburner – najbardziej znanej na świecie aplikacji do podkręcania kart graficznych.























Źródło: Info Prasowe / MSI