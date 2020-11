Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Zalman Z3 Iceberg to klasyczny midi tower. Z przodu przykuwa uwagę panelem inspirowanym górą lodową. Załamania światła oraz dwa fabryczne wentylatory z adresowalnym podświetleniem RGB LED mają sprawić, że całość będzie efektownie się prezentować i pozwoli stworzyć unikalną stację gamingową. Miejsca na topowe podzespoły i chłodzenia AiO nie powinno zabraknąć. Producent podkreśla, że obudowa Zalman Z3 Iceberg pozwala na montaż dwóch 360-milimetrowych radiatorów - po jednym z przodu i na górze konstrukcji. Alternatywnie można postawić na sześć klasycznych wentylatorów i tradycyjny cooler CPU, który może mieć do 165 mm wysokości. Dla karty graficznej wygospodarowano 320 mm przestrzeni, a dla zasilacza 160 mm.







Zalman Z3 Iceberg pomieści do siedmiu kart rozszerzeń i cztery dyski 2,5”. Utrzymanie czystości we wnętrzu mają ułatwić fabryczne filtry przeciwkurzowe, które zamontowano na dole i na górze obudowy. Wgląd do środka daje z kolei duże okno wykonane ze szkła hartowanego o grubości czterech mm. Na górnej ściance znalazł się panel I/O, który posiada trzy porty USB (2 x 3.0 i 1 x 2.0), dwa złącza audio, często pomijany już przycisk “Reset” oraz przycisk do sterowania iluminacją.



Na pokładzie Zalman Z3 Iceberg znalazł się kontroler podświetlenia ARGB LED. Może on ułatwić życie osobom, które nie posiadają płyty głównej ze stosownymi złączami. Zainteresowani prezentowaną konstrukcją nie będą musieli długo czekać. Jej debiut został zaplanowany jeszcze w grudniu.



W sprzedaży dostępne będą wersje: biała (Z3 Iceberg White) w cenie około 242 PLN oraz czarna (Z3 Iceberg Black) w cenie 227 PLN.





Dane techniczne:

• model: Z3 Iceberg White, Z3 Iceberg Black

• format: ATX midi tower

• wymiary (W x S x G): 480 x 210 x 410 mm

• materiał: stal, hartowane szkło, tworzywo sztuczne

• waga: 6.4 kg

• kompatybilne formaty płyt głównych: E-ATX (maks. 280 mm), ATX, m-ATX, m-ITX

• maks. wysokość chłodzenia CPU: 165 mm

• maks. długość karty graficznej: 320 mm

• maks. długość zasilacza: 160 mm

• liczba slotów rozszerzeń PCI-E: 7

• liczba zatok 2.5”: 4

• liczba zatok 3.5”: 2 typu combo 2.5”/3.5”

• miejsca na dodatkowe wentylatory:

- 3 x 120/140 mm na przednim panelu (zainstalowany 120 mm ARGB LED)

- 2 x 120/140 mm na górnym panelu

- 1 x 120 mm na tylnym panelu (zainstalowany z podświetleniem ARGB LED)

• możliwość instalacji chłodzenia wodnego: tak

- do 360 mm z przodu i na górze

• wyprowadzone złącza:

- 2 x USB 3.0

- 1 x USB 2.0

- 1 x wyjście słuchawkowe

- 1 x wejście mikrofonowe

- 1 x kontroler podświetlenia LED

• dodatkowe wyposażenie:

- filtry przeciwkurzowe

- kontroler podświetlenia ARGB LED



































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia