Nowy fotel SPC Gear SR600

SPC Gear SR600 to wytrzymały i wygodny fotel kubełkowy, stworzony ze szczególnym uwzględnieniem wymagań graczy. Komfort codziennego użytkowania zapewniają wysokiej jakości tworzywa — obicie skórzane PU lub materiałowe w serii „F” — jak również wyjątkowo szeroki zakres regulacji oparcia, siedziska i podłokietników 4D. Pozwala to na dopasowanie fotela SR600 do aktualnych potrzeb użytkownika, nie tylko w trakcie intensywnej rozgrywki online, ale i pod kątem wieczornego relaksu. We wnętrzu SR600 zastosowano wytrzymałą, tłoczoną na zimno piankę („molded foam”), a dla pełni komfortu do zestawu dołączone są także dwie wysokiej jakości poduszki — dla odcinka szyjnego oraz lędźwiowego — wykonane z pianki z pamięcią kształtu („memory foam”).







Niezależnie od rodzaju obicia, fotele dostępne są w dwóch wariantach kolorystycznych: klasycznym czarnym oraz drapieżnym czarno-czerwonym. SPC Gear SR600 swoim kształtem nawiązuje do kubełkowych foteli samochodów wyścigowych, co podnosi nie tylko walory estetyczne, ale przede wszystkim zapewnia właściwe podparcie w kluczowych odcinkach kręgosłupa. Przykuwające uwagę wzornictwo sprawia, że taki fotel świetnie komponuje się z estetycznie zbudowanym stanowiskiem gracza. To również atrakcyjne dopełnienie stanowiska streamera, na które widzowie z pewnością zwrócą uwagę.



W obu wariantach fotela zastosowane zostały wytrzymałe, wysokogatunkowe tworzywa. W podstawowej wersji SPC Gear SR600 obicie wykonano z wysokiej jakości i miłej w odbiorze skóry ekologicznej (PU) — odpornej na wilgoć, co dodatkowo umożliwia jej łatwe czyszczenie. Dostępne są dwa warianty kolorystyczne: w pełni czarna SR600 BK oraz czarno-czerwona: SR600 RD.



Dla zwolenników foteli materiałowych idealnym rozwiązaniem jest seria SR600F, obita przepuszczającą powietrze tkaniną tapicerską. Zestaw otworów wentylacyjnych w SR600F obniża temperaturę ciała osoby siedzącej, szczególnie w gorące letnie dni. SR600F BK jest w pełni czarny, zaś SR600F RD czarno-czerwony.



Wygodna i ergonomiczna pozycja siedząca jest kluczowa dla codziennego komfortu. Fotel SPC Gear SR600 wyposażony został w regulowane w szerokim zakresie oparcie: od pozycji pionowej 90⁰ do niemalże leżącej 170⁰. Siedzisko także można dopasować do własnych preferencji: dzięki zaawansowanemu mechanizmowi MultiLock jego kąt pochylenia można ustawić w jednym z pięciu pozycji, a punktem wyjścia jest poziom. Mechanizm wsparty jest na siłowniku najwyższej, czwartej klasy, który przewidziany jest do 150 kg statycznego obciążenia. Konstrukcja fotela SR600 przewidziana jest dla osób do 120 kg, co uwzględnia również dynamikę siadania (chwilowo znacznie większy nacisk).



SPC Gear SR600 wyposażony został w regulowane w czterech płaszczyznach podłokietniki — uzupełnienie ergonomicznego i komfortowego charakteru fotela. Użytkownik może zmieniać ich położenie nie tylko w płaszczyźnie pionowej — góra/dół — ale także poziomej: przesuwając je w przód/tył, w lewo/prawo lub obracając je względem osi, co pozwala na lepsze dopasowanie ich kąta do krawędzi biurka.



Najważniejszą zaletą wytrzymałego mechanizmu MultiLock jest możliwość skorzystania z relaksujących ustawień fotela SPC Gear SR600 — tak istotnych po dłuższej rozgrywce online czy całym dniu pracy biurowej. Użytkownik może wybrać jeden z pięciu kątów pochylenia siedziska lub całkowicie go odblokować dla pełnej swobody. Współgra to z szerokim zakresem regulacji oparcia, co efekcie umożliwia przyjęcie relaksującej pozycji półleżącej, idealnej do słuchania muzyki lub oglądania filmu.



Przewidywana cena - 1099 PLN.



































Źródło: Info Prasowe / SPC Gear