Marantz przedstawia wzmacniacz MODEL 70 oraz CD 70

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marantz, od ponad 70 lat jedna z najbardziej cenionych marek w świecie sprzętu audio klasy high-end, z dumą przedstawia dwa nowe urządzenia w swoim prestiżowym portfolio hifi: wzmacniacz zintegrowany MODEL 70 oraz odtwarzacz CD 70. Bazując na uznanym sukcesie nagradzanych modeli PM6007 i CD6007, nowe urządzenia MODEL 70 i CD 70 stanowią kolejny etap rozwoju podstawowej oferty hi-fi marki Marantz. Zaprojektowane z myślą o współczesnych miłośnikach muzyki, łączą cenioną sygnaturę brzmieniową marki, dopracowane wykonanie oraz wzornictwo klasy premium z ulepszonymi parametrami i funkcjami dostosowanymi do współczesnych sposobów słuchania muzyki.







Ponadczasowe wzornictwo Marantz w nowej interpretacji

MODEL 70 i CD 70 wprowadzają najnowszy język wzorniczy marki Marantz do nowego pokolenia słuchaczy, przenosząc wyrafinowanie i elegancję produktów klasy premium poza grono tradycyjnych odbiorców sprzętu hi-fi i kierując je również do osób, które w codziennym życiu cenią zarówno wyjątkową jakość dźwięku, jak i dopracowane wzornictwo. Oba urządzenia wyróżniają się charakterystyczną dla marki Marantz konstrukcją zajmującą pełną szerokość obudowy, wysokiej jakości materiałami oraz starannie dopracowanymi detalami. Dostępne w wykończeniach Black i Silver-Gold, mają czystą, współczesną stylistykę, zaprojektowaną tak, aby harmonijnie wpisywać się w nowoczesne przestrzenie mieszkalne. Ich wzornictwo odpowiada potrzebom odbiorców ceniących kulturę i design, którzy postrzegają sprzęt audio jako integralny element domowego otoczenia, a nie wyłącznie jako niezależny system.



Poza walorami wizualnymi każdy aspekt konstrukcji obu urządzeń został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu wyższego poziomu wrażeń odsłuchowych. Od zoptymalizowanego układu elementów wewnętrznych i starannie dobranych podzespołów po odporne na drgania konstrukcje obudów, MODEL 70 i CD 70 zostały stworzone tak, aby zaoferować wysoką jakość brzmienia, wszechstronność oraz łatwość codziennego użytkowania szerszej grupie odbiorców przywiązujących dużą wagę do wzornictwa, bez kompromisów w zakresie doskonałości dźwięku, z której słynie Marantz.



Charakterystyczne brzmienie Marantz

Sercem urządzenia MODEL 70 jest wszystko to, czego słuchacze oczekują od marki Marantz: ciepłe, szczegółowe i głęboko muzykalne brzmienie. Wzmacniacz wykorzystuje udoskonaloną topologię wzmacniania w klasie A/B ze sprzężeniem prądowym, zapewniającą moc 50 watów na kanał. Współpracuje ona z ulepszonym zasilaczem i większym transformatorem toroidalnym. Rezultatem jest większa swoboda dynamiczna, lepsza kontrola kolumn głośnikowych oraz bardziej zdecydowane i autorytatywne brzmienie przy współpracy z szeroką gamą zestawów głośnikowych. Wysokiej klasy przetwornik cyfrowo-analogowy zapewnia wyjątkową jakość odtwarzania sygnałów cyfrowych, natomiast autorskie układy HDAM marki Marantz zachowują szybkość, precyzję i muzykalny charakter, które definiują cenione brzmienie tej marki. Z myślą o miłośnikach płyt winylowych urządzenie wyposażono w wysokiej jakości przedwzmacniacz gramofonowy MM, umożliwiający bezpośrednie podłączenie gramofonu i pozwalający w pełni doświadczyć bogactwa oraz emocjonalnego charakteru analogowego odtwarzania.



Zaprojektowany z myślą o współczesnym stylu życia

MODEL 70 został zaprojektowany tak, aby naturalnie wpisywać się w sposób, w jaki użytkownicy korzystają dziś z muzyki i dźwięku. Dodanie złącza HDMI ARC podnosi jakość dźwięku z telewizora, a jednocześnie pozwala zachować wygodę sterowania głośnością za pomocą pilota telewizora. Znacznie rozszerzono również możliwości łączności Bluetooth, zapewniając obsługę zarówno odbioru, jak i transmisji sygnału oraz kodeków aptX Adaptive, aptX HD, AAC i SBC. Użytkownicy mogą bez wysiłku przesyłać muzykę w wysokiej jakości z kompatybilnych urządzeń mobilnych, a także słuchać muzyki lub nawet dźwięku z telewizora za pośrednictwem słuchawek bezprzewodowych. Bogaty zestaw wejść analogowych i cyfrowych, uzupełniony o wyjście przedwzmacniacza i wyjście subwooferowe, zapewnia wyjątkową elastyczność w szerokim zakresie pomieszczeń odsłuchowych i konfiguracji systemu.



Wyższy poziom jakości odtwarzania płyt CD

Dla słuchaczy, którzy nadal cenią fizyczne nośniki oraz kolekcje cyfrowe w wysokiej rozdzielczości, CD 70 kontynuuje wieloletnie zaangażowanie marki Marantz w zapewnianie wyjątkowej jakości odtwarzania płyt. CD 70 został zaprojektowany z wykorzystaniem tego samego wysokiej klasy przetwornika cyfrowoanalogowego, który zastosowano w urządzeniu MODEL 70, a także autorskich układów HDAM. Dzięki temu oferuje szczegółowe, ekspresyjne i angażujące emocjonalnie odtwarzanie płyt kompaktowych, wydobywając każdy niuans z cenionych kolekcji muzycznych. Umieszczone na panelu przednim wejście USB-A znacząco zwiększa wszechstronność urządzenia, umożliwiając odtwarzanie formatów audio wysokiej rozdzielczości, w tym FLAC HD, ALAC, AIFF i DSD. Dzięki temu CD 70 jest idealnym rozwiązaniem dla właścicieli rozbudowanych cyfrowych bibliotek muzycznych.



Każdy aspekt konstrukcji odtwarzacza CD 70 został starannie zoptymalizowany w celu ograniczenia szumów i zachowania muzycznych detali. Ulepszony zasilacz, dwuwarstwowa podstawa obudowy, sztywne nóżki izolujące oraz strategicznie rozmieszczone elementy wykonane z miedzi przyczyniają się do poprawy stabilności i ograniczenia zakłóceń. Z myślą o indywidualnym słuchaniu urządzenie wyposażono w całkowicie dyskretny wzmacniacz słuchawkowy wykorzystujący technologię HDAM, regulację wzmocnienia oraz funkcję automatycznego wykrywania słuchawek. Zapewnia on angażujące i wyrafinowane wrażenia odsłuchowe bez konieczności stosowania dodatkowego sprzętu.



Idealne połączenie

Choć MODEL 70 i CD 70 doskonale sprawdzają się jako samodzielne urządzenia, razem tworzą kompletny system hi-fi marki Marantz, łączący wyjątkową synergię brzmieniową z eleganckim wzornictwem i wygodą codziennego użytkowania. Zarówno dla osób kupujących swój pierwszy system hi-fi, doświadczonych miłośników muzyki, jak i lojalnych klientów marki Marantz, zestaw ten stanowi atrakcyjną bramę do świata sprzętu audio klasy premium. Łączy emocjonalny urok bogatego dziedzictwa marki Marantz ze współczesnymi funkcjami, dopracowanym wykonaniem oraz niepowtarzalną muzykalnością, która definiuje tę markę od pokoleń.



Nowego odtwarzacza CD 70 będzie można posłuchać od 15 sierpnia u wybranych sprzedawców. Wzmacniacz zintegrowany Marantz MODEL 70 kosztuje 3699 PLN, natomiast odtwarzacz CD Marantz CD 70 - 2599 PLN.

































źródło: Info Prasowe - Marantz