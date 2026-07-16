NAVITEL RD10 - radio z bezprzewodowym CarPlay i Android Auto

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

NAVITEL wprowadził do oferty RD10 Smart Car Player – radio samochodowe w standardzie 1DIN, które łączy dotykowy ekran, obsługę Apple CarPlay i Android Auto, bezprzewodową komunikację oraz szerokie możliwości odtwarzania multimediów. Urządzenie pozwala w prosty sposób unowocześnić wyposażenie samochodu i zwiększyć komfort codziennych podróży. NAVITEL RD10 został wyposażony w dotykowy ekran TFT LCD o przekątnej 6,28 cala. Czytelny wyświetlacz, intuicyjne menu oraz szybka reakcja na dotyk ułatwiają obsługę aplikacji i ustawień podczas jazdy. Dodatkową wygodę zapewnia pilot zdalnego sterowania, który umożliwia korzystanie z najważniejszych funkcji urządzenia bez konieczności sięgania do panelu radia.







Smartfon na ekranie samochodu

Obsługa Apple CarPlay oraz Android Auto pozwala połączyć telefon z systemem multimedialnym pojazdu. Kierowca może korzystać bezpośrednio na ekranie radia z nawigacji, muzyki, połączeń telefonicznych, komunikatorów i asystentów głosowych. Integracja ze smartfonem ogranicza konieczność trzymania telefonu w dłoni, dzięki czemu dostęp do najważniejszych funkcji jest wygodniejszy i bardziej intuicyjny.



Muzyka, radio i rozmowy bezprzewodowe

Moc wyjściowa 4 × 45 W zapewnia dynamiczne brzmienie podczas słuchania muzyki, podcastów i audycji radiowych. Wbudowany tuner FM działa w zakresie od 87,5 do 108 MHz i obsługuje system RDS, wyświetlający dodatkowe informacje dotyczące stacji oraz aktualnie nadawanych programów. Łączność Bluetooth umożliwia bezprzewodowe odtwarzanie dźwięku ze smartfona oraz prowadzenie rozmów telefonicznych w trybie głośnomówiącym.



Multimedia z wielu źródeł

NAVITEL RD10 oferuje dwa porty USB, wejście AUX oraz czytnik kart MicroSD obsługujący nośniki o pojemności do 128 GB. Użytkownik może więc odtwarzać własną muzykę zapisaną na pendrivie, karcie pamięci, telefonie lub innym urządzeniu zewnętrznym. Ponadto jeden z portów USB zapewnia prąd ładowania 2,1 A, pozwalając zasilać smartfon lub inne urządzenie mobilne podczas podróży.



Nowoczesne funkcje także w starszym samochodzie

Konstrukcja w standardzie 1DIN sprawia, że NAVITEL RD10 można zamontować w wielu modelach samochodów. Urządzenie pracuje przy napięciu DC 10–14,4 V i jest kompatybilne z większością aut osobowych. Połączenie dotykowego ekranu, integracji ze smartfonem, funkcji multimedialnych oraz szerokich możliwości podłączania urządzeń zewnętrznych sprawia, że NAVITEL RD10 może unowocześnić starszy samochód.



Radio NAVITEL RD10 kupisz w Media Expert, sklepie Yanosik oraz Max Elektro w cenie SRP 299 PLN.



























źródło: Info Prasowe - NAVITEL