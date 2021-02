Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Cooler Master MasterBox NR200P White to obudowa mini-ITX, która ma zachwycić entuzjastów mocnych PC jakością wykonania, ergonomią i możliwościami. Konstrukcja wykonana z malowanej proszkowo stali waży ponad pięć kilogramów i ma 18 litrów pojemności. Wewnątrz mają się zmieścić karty graficzne o wysokości trzech slotów i długości do 330 milimetrów. W zestawie znajduje się raiser PCI-Express, który pozwala na pionowy montaż GPU. Wewnątrz MasterBox NR200P White jest także przestrzeń na chłodzenia AiO. Producent przewidział trzy miejsca na chłodnice, z których największa może mieć do 280 milimetrów długości.







Tradycjonaliści mogą z kolei zainstalować do siedmiu wentylatorów (dwa są w komplecie) i aktywny cooler procesora, którego wysokość może wynieść 153 milimetry w wersji ze szklanym oknem) lub 155 milimetrów w wariancie z perforowaną ścianką boczną. Utrzymanie czystości wewnątrz obudowy mają ułatwić cztery filtry przeciwkurzowe. Z kolei nieskrępowany dostęp do komponentów zapewnić ma konstrukcja, która pozwala na demontaż każdego panelu i ramki bez konieczności korzystania z narzędzi. Równie łatwo można zdemontować górne wentylatory. Funkcjonalności dopełnia panel I/O zawierający dwa porty USB 3.2 Gen 1 i złącze audio typu combo.



Obudowa Cooler Master MasterBox NR200P White jest już dostępna w polskich sklepach. Sprzedawcy życzą sobie za nią około 450 PLN.





Dane techniczne:

• model: MasterBox NR200P

• wymiary: 376 x 185 x 292 mm

• waga: 5,1 kg

• materiały: malowana proszkowo stal SGCC, szkło hartowane

• obsługiwane formaty płyt głównych: m-ITX, m-DTX

• maks. wysokość chłodzenia CPU:

- 155 mm w wersji z perforowanym panelem bocznym

- 153 mm w wersji z panelem bocznym z hartowanego szkła

- 76 mm przy montażu GPU w pozycji pionowej

• maks. długość karty graficznej: 330 mm

• maks. długość zasilacza: 130 mm

• liczba slotów rozszerzeń PCI-E: 3

• zatoki na dyski 2,5”: 2

• zatoki na dyski 3,5”: 1

• miejsca na dodatkowe wentylatory: 7

- 2 x 120 mm na górze (fabrycznie zainstalowane: 2 x 120 mm Sickle Flow)

- 2 x 120 mm na dole

- 2 x 120/140 mm na bocznej ściance

- 1 x 92 mm z tyłu

• możliwość instalacji chłodzenia wodnego: tak

- do 280 mm długości przy montażu bocznym

- do 240 mm na dole

- 92 mm z tyłu



































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia