Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Genesis Krypton 310 to mysz dla graczy, w której za precyzyjne odwzorowanie ruchu odpowiada sensor optyczny ADNS-3050 o rozdzielczości do 4000 DPI. Ta ostatnia jest konfigurowalna i można ją obniżyć do 500 DPI. Czujnikowi towarzyszy siedem programowalnych przycisków, których funkcje można zmieniać za pomocą oprogramowania producenta. Pozwala ono również na nagrywanie złożonych makr i zmianę ustawień podświetlenia Prismo RGB. Iluminacja w myszy Genesis Krypton 310 obejmuje rolkę, znajdujące się na grzbiecie logo i tylną, spodnią część urządzenia. Gracz ma do wyboru paletę 16 milionów kolorów, a wybrana konfiguracja jest zapisywana we wbudowanej pamięci.







Gryzoń ma matowe wykończenie, a gumowane boki mają z kolei zapewnić pewny chwyt w każdej sytuacji. Całości dopełniają teflonowe ślizgacze i przełączniki Huano, których żywotność szacowana jest na 20 milionów kliknięć. Mysz dla graczy Genesis Krypton 310 ma sobie radzić z przyspieszeniami do 20 G i śledzeniem ruchu z szybkością do 60 cali na sekundę. Komunikacja z komputerem odbywa się drogą przewodową za pomocą kabla USB o długości 1.8 metra.



Urządzenie waży 94 gramy i zostało wycenione na około 99.99 PLN. Nowość Genesis powinna trafić do sklepów w ciągu kilku najbliższych tygodni.





Dane techniczne:

• Typ myszy: przewodowa

• wymiary: 125 x 68 x 39 mm

• waga: 94 gramy

• sensor: ADNS-3050

• rozdzielczość sensora: 500 - 4000 DPI

• maks. szybkość śledzenia: do 60 cali na sekundę

• maks. przyspieszenie: do 20 G

• wbudowana pamięć: tak

• liczba przycisków: 7

• oprogramowanie: tak, z możliwością nagrywania makr

• podświetlenie: tak, RGB LED z efektem PRISMO

• przewód: 1,8 m USB

• kompatybilność: Windows XP/Vista/7/8/10, Linux, Android

































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia