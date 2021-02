Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Razer zaprezentowała dzisiaj Razer Kiyo Pro, kamerkę USB z wysokiej klasy adaptacyjną matrycą światłoczułą (Adaptive Light Sensor), która zapewnia wiodąca na rynku jakość obrazu, nawet w słabych warunkach oświetleniowych. Dzięki połączeniu ultra czułej matrycy CMOS z technologią STARVIS, Kiyo Pro dostarcza profesjonalną jakość obrazu podczas wideokonferencji i transmisji strumieniowych. Sercem nowego Kiyo Pro jest zaawansowany czujnik CMOS typu 1/2.8 z technologią STARVIS. STARVIS to technologia korzystająca z iluminacji tylnej, używanej np. w czujnikach CMOS kamer monitorujących, do tworzenia wysokiej jakości obrazów z obszarów światła widzialnego i bliskiej podczerwieni.







Dzięki zastosowaniu tej technologii w Kiyo Pro, podczas wideokonferencji obraz będzie zawsze jasny i wyraźny, bez względu na warunki oświetleniowe w domu, takich jak ciemny pokój, ostre i kontrastowe oświetlenie, oświetlenie tylne lub po prostu blask ekranu.



Kiyo Pro jest w stanie zapewnić niezrównaną jakość i szczegółowość obrazu w nieskompresowanym Full HD 1080p 60 klatek na sekundę. Tryb HDR 30 FPS zwiększa zakres dynamiczny, korygując na bieżąco niedoświetlone lub prześwietlone obszary, eliminując zjawisko kontrastowego obrazowania sylwetki, wtedy gdy obiekt jest oświetlony od tyłu. Zapewnia to żywe kolory oraz właściwie oświetlenie na całym obrazie.



Obiektyw szerokokątny w Kiyo Pro pozwala na wybór trzech pól widzenia o różnym stopniu: 103°, 90° lub 80°, dzięki czemu idealnie nadaje się do wideokonferencji lub przesyłania strumieniowego. Widok 103° jest wystarczająco szeroki, aby objąć wszystkich uczestników grupowej rozmowy wideo lub umożliwić widzom, oglądającym stream, wyraźny ogląd wszystkich działań odbywających się na żywo. Widok w 80 stopniach idealnie sprawdzi się podczas konieczności pokazania samej głowy.



Kiyo Pro ma szereg dodatkowych funkcji, które można dostosować do dowolnej konfiguracji i sytuacji. Dzięki elastycznym opcjom montażu na monitorze, blacie stołu czy statywie, Kiyo Pro można ustawić niezależnie od dostępnej przestrzeni. Szerokie pole widzenia i mocowanie na statywie sprawiają, że Kiyo Pro doskonale nadaje się do grupowych połączeń konferencyjnych, a jej 16-bitowy układ mikrofonów stereo o wielokierunkowej charakterystyce gwarantuje, że głosy wszystkich uczestników będą właściwie zbierane.



Aby uzyskać maksymalną wydajność nieskompresowanego wideo, Kiyo Pro wykorzystuje połączenie USB 3.0 do przesyłania sygnału 5 GB/s. Do kamerki dołączana jest oddzielna osłona, która chroni obiektyw i zapewnia prywatność użytkownika, gdy nie Kiyo Pro nie jest używana.



Sugerowana cena detaliczna, to 209.99Euro.























Źródło: Info Prasowe / Razer