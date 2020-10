Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

MasterLiquid ML240L V2 RGB to zamknięty układ chłodzenia cieczą, który doczekał się sporej liczby zmian. Producent zdecydował się na nową, trzecią generację dwukomorowej pompy. Trójfazowy silnik ma być teraz cichszy i bardziej efektywny. Wzrosła też pojemność komory, co pozwoliło na zwiększenie objętości cieczy, a sam jej przepływ został usprawniony. Zmieniona obudowa pompki oraz krzywizna, długość i kształt łopatek mają skuteczniej zapobiegać utlenianiu, podnieść kulturę pracy i wydajność systemu. Cooler Master zdecydował się także na zastosowanie nowych wentylatorów - SickleFlow 120 RGB. Mają one 120 mm średnicy i podświetlenie RGB LED.







Producent deklaruje, że generują one nie więcej niż 27 dB(A), są w stanie wytrzymać do 160000 godzin ciągłej pracy (ok. 20 lat) i każdy z nich ma przepompowywać do 105 m sześciennych powietrza w ciągu godziny. Samo mocowanie wentylatorów także zostało poprawione, podobnie jak i ich iluminacja. Kolory mają być żywsze, a sposób rozchodzenia się światła efektywniejszy.



Dwustrefowe podświetlenie jest w pełni kompatybilne z systemami promowanymi przez producentów popularnych płyt głównych. Specyfikacja wymienia technologie takie jak: Aura Sync, RGB Fusion, Mystic Light i Polychrome Sync. Całości dopełnia wzmocniony system uszczelnień, który ma jeszcze lepiej zapobiegać ewentualnym wyciekom. Daje to nadzieję na długą i bezawaryjną pracę systemu AiO MasterLiquid ML240L V2 RGB.



Osiągi propozycji Cooler Master powinny wystarczyć by skutecznie ostudzić nawet high-endowe procesory Intela i AMD. Producent szacuje swój system na gotowy do rozproszenia do 200 W ciepła, co daje spory zapas nawet w odniesieniu do topowych jednostek obu producentów. Jednocześnie AiO nie poraża ceną. Producent życzy sobie około 339 PLN. System Cooler Master MasterLiquid ML240L V2 RGB może więc stanowić alternatywę dla drogich modeli powietrznych.





Dane techniczne:

• rodzaj chłodzenia: wodne

• kompatybilne podstawki:

- Intel LGA2066, LGA2011-v3, LGA2011, LGA1200, LGA1151, LGA1150, LGA1155, LGA1156

- AMD AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, FM1

• maks. TDP procesora: 200 W

• wymiary radiatora: 277 x 119,6 x 27 mm

• materiał radiatora: aluminium

• wymiary pompy: 79,9 x 76 x 47,1 mm

• głośność pompy: <15 dB

• średnica wentylatorów: 120 mm

• liczba wentylatorów: 2

• prędkość obrotowa wentylatorów: 650 - 1800 obr./min. (+/- 10%)

• maks. przepływ powietrza: 105 m3/h (1 wentylator)

• szacowana żywotność wentylatora: 160000 godzin

• głośność wentylatora: 8 - 27 dB





























Źródło: Info Prasowe / EntryMedia