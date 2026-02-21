Mercusys - trzy szybsze połączenia Wi-Fi i Bluetooth w Twoim PC

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Praca zdalna, streaming w 8K czy profesjonalny gaming wymagają solidnego połączenia, ale nie zawsze wiążą się z wymianą całego zestawu PC. Nowa oferta Mercusys to odpowiedź na zróżnicowane potrzeby użytkowników: od potężnej karty PCI Express w standardzie Wi-Fi 7, po kompaktowy adapter USB z Wi-Fi 6. Nowości łączą wysoką wydajność z przystępną ceną i łatwą instalacją. MA47BE to trzypasmowa karta sieciowa PCI Express w standardzie Wi-Fi 7 (BE9300), zaprojektowana z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach PC. Obsługa trzech pasm transmisji - do 5765 Mb/s w 6 GHz, do 2882 Mb/s w 5 GHz oraz do 688 Mb/s w 2.4 GHz - pozwala jednocześnie grać online, streamować obraz 8K oraz pracować na dużych plikach bez spadków wydajności.







Technologie MLO, 4K QAM, Multi-RU, MU-MIMO i OFDMA zwiększają efektywność transmisji i ograniczają opóźnienia, a szerokość kanału 320 MHz umożliwia osiąganie bardzo wysokich prędkości. Dwie zewnętrzne anteny o wysokim zysku z technologią Beamforming poprawiają zasięg i stabilność sygnału, co przekłada się na płynne działanie nawet w większych przestrzeniach. Wbudowany Bluetooth 5.4 pozwala wygodnie podłączyć bezprzewodowe akcesoria, a wsparcie dla WPA3 zwiększa bezpieczeństwo sieci. W zestawie znajdują się standardowy oraz niskoprofilowy śledź montażowy, co zapewnia kompatybilność z różnymi typami obudów i płyt głównych. Model przeznaczony jest do komputerów z procesorami Intel i systemem Windows 11/10 (64-bit).



MA37BEH, to bezprzewodowa karta sieciowa USB w standardzie Wi-Fi 7 (BE6500), łącząca wysoką wydajność z elastycznością instalacji. Trzy pasma transmisji - do 2882 Mb/s w 6 GHz, do 2882 Mb/s w 5 GHz oraz do 688 Mb/s w 2.4 GHz - umożliwiają komfortową rozgrywkę online i sprawną pracę w środowisku wymagającym szybkiej wymiany danych. Dwie anteny o wysokim zysku z technologią Beamforming zwiększają stabilność połączenia i poprawiają zasięg, co daje większą swobodę ustawienia stanowiska pracy lub gamingowego. Obsługa technologii MLO, 4K QAM, Multi-RU, MU-MIMO i OFDMA oraz szerokość kanału 160 MHz pozwalają efektywnie wykorzystać możliwości Wi-Fi 7. Wbudowany sterownik zapisany w urządzeniu upraszcza instalację - wystarczy podłączyć adapter do portu USB 3.0, aby szybko rozpocząć konfigurację w systemie Windows 10 lub 11. Zastosowanie szyfrowania WPA3 wzmacnia ochronę transmisji danych.



MA60XNB, to kompaktowy adapter nano łączący w jednym urządzeniu Wi-Fi 6 oraz Bluetooth 5.3, przeznaczony dla użytkowników domowych i biurowych, którzy chcą szybko rozbudować laptop lub komputer PC o łączność bezprzewodową. Dwuzakresowe Wi-Fi - do 287 Mb/s w paśmie 2.4 GHz oraz do 600 Mb/s w 5 GHz - zapewnia stabilne przeglądanie internetu, wideokonferencje i codzienną pracę online bez zakłóceń. Niewielkie wymiary sprawiają, że adapter niemal nie wystaje z portu USB i może pozostać podłączony na stałe. Wbudowany sterownik umożliwia łatwą instalację w systemach Windows 11/10 (32/64-bit), a obsługa WPA3 zwiększa bezpieczeństwo sieci. Integracja Bluetooth pozwala jednocześnie korzystać z bezprzewodowych słuchawek, myszy czy klawiatury bez potrzeby stosowania dodatkowych modułów.



Karta MA47BE dostępna jest już w sprzedaży w cenie około 190 PLN, MA37BEH w cenie około 160 PLN, a MA60XNB dostępna jest od około 50 PLN. Wszystkie produkty są objęte trzyletnią gwarancją producenta.





















źródło: Info Prasowe - TP-Link