Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Natec Tern 2 Plus to podkładka stworzona z myślą o codziennej pracy przy biurku – zarówno w domowym biurze, jak i w środowisku profesjonalnym. Dzięki przemyślanej konstrukcji i szerokiej kompatybilności z laptopami o przekątnej od 12.1 do 17.3 cala, podstawka sprawdzi się z wieloma modelami komputerów przenośnych, dla których niskie temperatury mają kluczowe znaczenie w wydajności pracy. Najważniejszym wyróżnikiem modelu Tern 2 Plus są dwa wentylatory mocowane magnetycznie. Takie rozwiązanie pozwala na ich swobodne przesuwanie i precyzyjne ustawienie w miejscach, gdzie laptop najbardziej się nagrzewa. Efektem jest ukierunkowany strumień chłodnego powietrza, stabilna temperatura pracy i zachowanie pełnej wydajności podzespołów.







Użytkownik ma również możliwość regulacji prędkości obrotowej wentylatorów, co pozwala dostosować ich działanie do aktualnych potrzeb, tzn. od cichej, niemal niezauważalnej pracy po intensywne chłodzenie podczas wymagających zadań. Dzięki temu Natec Tern 2 Plus sprawdzi się zarówno w pracy biurowej, jak i podczas bardziej obciążających scenariuszy użytkowania.



Podstawka oferuje 8-stopniową regulację kąta nachylenia, umożliwiając ergonomiczne dopasowanie pozycji laptopa do każdego użytkownika. Zastosowane elementy antypoślizgowe gwarantują stabilność konstrukcji niezależnie od wybranego ustawienia i rodzaju powierzchni. Na uwagę zasługuje również jakość wykonania. Siatkowa konstrukcja oraz odpowiednio zaprojektowane otwory wentylacyjne umożliwiają swobodne odprowadzanie ciepłego powietrza, wspierając efektywność chłodzenia i długą żywotność laptopa. Całość uzupełniają praktyczne przepusty na kable, które pomagają zachować porządek i estetykę stanowiska pracy.



Natec Tern 2 Plus to propozycja dla osób, które chcą zadbać o komfort, wydajność i bezpieczeństwo swojego sprzętu. Funkcjonalna konstrukcja, regulowane chłodzenie i ergonomiczne, przemyślane rozwiązania sprawiają, że podstawka doskonale odnajduje się w nowoczesnym środowisku pracy, niezależnie od tego, czy jest to biuro, home office czy stanowisko hybrydowe.



Najważniejsze cechy:

• Dwa magnetycznie mocowane wentylatory umożliwiające swobodne przesuwanie i precyzyjne dopasowanie chłodzenia do układu wentylacji laptopa.

• Regulacja prędkości obrotowej wentylatorów pozwalająca wybrać między cichą pracą a intensywnym chłodzeniem.

• Kompatybilność z laptopami o przekątnej od 12,1 do 17,3 cala do pracy biurowej i domowej.

• 8 stopni regulacji kąta nachylenia dla lepszej ergonomii i większego komfortu użytkowania.

• Stabilna konstrukcja z elementami antypoślizgowymi zapewniająca pewne ustawienie laptopa na każdej powierzchni.

• Siatkowa konstrukcja i zoptymalizowane otwory wentylacyjne wspierające skuteczne odprowadzanie ciepła i dłuższą żywotność sprzętu.

• Praktyczne przepusty na kable ułatwiające organizację przewodów i utrzymanie porządku na stanowisku pracy.



Dostępność produktu oraz przewidywana cena:

DATA PREMIERY: 02.02.2026 r.

PRZEWIDYWANA CENA BRUTTO DLA KLIENTA KOŃCOWEGO: 119 PLN

DOSTĘPNOŚĆ W SPRZEDAŻY: sieci handlowe oraz strona natec-zone.com

































źródło: Info Prasowe - Natec